20.08.2019 10:30 330

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала иск о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ПАО «БайкалБанк» четырнадцати бывших топ-менеджеров и взыскании с них 6,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 марта 2015 года по 18 августа 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу ликвидных активов путем заключения договоров уступки прав требования, мены с организациями, имевшими признаки технических компаний.

Кроме того, руководителем ПАО «БайкалБанк» не предпринимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитной организации, отметило АСВ.

В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения БайкалБанка, что явилось, как считает АСВ, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Арбитражный суд республики Бурятия 31 октября 2016 года признал кредитную организацию несостоятельной (банкротом).