20.08.2019 10:50 357

Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд вчера поддержал решение Басманного райсуда о продлении срока содержания под стражей руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова. Следствие обвиняет банкира в участии во многомиллиардных хищениях средств химического гиганта Тольяттинского азотного завода (ТоАЗ). Сумма ущерба, по версии обвинения, превышает 90 млрд руб. Основные фигуранты дела — акционеры предприятия Владимир Махлай и его сын Сергей — находятся за границей, а в России осуждены заочно. Адвокат господина Попова считает, что он стал «заложником корпоративного конфликта».

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты экс-руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова (на время следствия глава кредитного учреждения был отстранен от должности) на решение Басманного районного суда о продлении срока содержания банкира под стражей на три месяца, до 1 ноября. В Мосгорсуде признали обоснованными доводы нижестоящей инстанции и следствия о том, что, оказавшись на свободе, господин Попов попытается уехать за границу. Для этого, считает суд, у обвиняемого есть все возможности: связи со скрывающимися от следствия другими фигурантами дела, крупные суммы денег на счетах иностранных банков, дома и квартиры в западных странах.

Председатель правления Тольяттихимбанка Александра Попова арестовали 31 мая 2019 года. Любопытно, что банкир был задержан в аэропорту, когда он собирался вылететь в Грузию. На тот момент господин Попов проходил свидетелем по делу о многомиллиардных хищениях в ТоАЗе. По версии следствия, участники преступной организации во главе с бывшим руководителем предприятия Владимиром Махлаем в период с 2005 по 2013 год путем мошенничества похитили и вывели за границу десятки миллиардов рублей, принадлежащих ОАО «Тольяттиазот» и другим юридическим и физическим лицам. Основной собственник пакета акций «Тольяттиазота» Владимир Махлай и его сын Сергей, возглавлявший совет директоров предприятия, находятся в международном розыске. ГСУ Следственного комитета России в 2012 году по заявлению «Уралхима», который является одним из акционеров компании, возбудило в их отношении уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с 2008 по 2011 год руководители «Тольяттиазота», вступив в преступный сговор с владельцем швейцарской компании Ameropa AG Андреасом Циви и главой Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом, продавали последнему производимый на предприятии аммиак по заниженным ценам. А те, в свою очередь, перепродавали продукцию по рыночной цене. Разница, по версии следствия, исчисляемая миллиардами рублей, делилась между членами преступной группы. Летом этого года Комсомольский райсуд Тольятти заочно назначил господам Махлаям по девять лет заключения, а остальным фигурантам — от восьми до девяти лет.

Разбирательство на этом не закончилось — тем же фигурантам и Александру Попову вменили в вину организацию или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Задержанному банкиру изменили статус свидетеля на обвиняемого, заподозрив в совершении мошеннических действий в составе организованной преступной группы. Как следует из материалов дела, именно господин Попов, будучи главой кредитной организации, руководил схемой незаконного вывода активов с ТоАЗа. Так, установило следствие, при участии Тольяттихимбанка в период с 2005 по 2010 год были проведены несколько сотен сделок, в результате чего ТоАЗ лишился агрегата аммиака №7, который перешел в собственность подставной офшорной компании ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 млрд руб. «Томет» же получил имущество ТоАЗа всего за 100 млн руб. В 2010 году ТоАЗ потерял и метанольное производство: установка мощностью 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 млн руб. Ущерб предприятию от этой сделки составил более 200 млн руб.

Следователи убеждены, что господин Попов через руководимый им банк переводил деньги мошенников на счета офшорных компаний, а также обналичивал деньги, используя подставные фирмы. Сумма ущерба от деятельности преступной группы, считает следствие, превысила 90 млрд руб.

Адвокаты господина Попова считают, что он пострадал из-за конфликта между акционерами предприятия. «Попов как руководитель кредитного учреждения выполнял чисто технические функции по финансовому сопровождению коммерческих сделок и не имел никакой возможности влиять на ценообразование на реализуемую продукцию, поэтому абсурдно обвинять его в участии в преступных действиях»,— заявил "Ъ" представляющий интересы банкира адвокат Мурад Мусаев. По его словам, на протяжении многих лет, пока велось следствие в отношении акционеров «Тольяттиазота», Александр Попов многократно выезжал за границу, имея возможность остаться там, как это сделали другие фигуранты дела, но каждый раз возвращался, потому что не считал себя виновным. По словам господина Мусаева, его подзащитный всегда аккуратно являлся на вызовы следователя, а о намерении вылететь в Грузию на отдых сообщил следователям сам. Когда господин Попов получил повестку на 4 июня, он попросил перенести его визит на два дня позже, после возвращения с отдыха. Следователь дал согласие, однако потом неожиданно изменил свое решение и дал поручение на задержание банкира 31 мая в аэропорту. «Господин Попов не совершал вменяемые ему в вину преступления, он стал жертвой чужой корпоративной войны, и мы постараемся это доказать во время судебного разбирательства»,— резюмировал господин Мусаев.

Муса МУРАДОВ