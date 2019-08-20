20.08.2019 11:00 355

Рубль подрастает в начале биржевой сессии вторника, и на его стороне текущий сдержанный оптимизм мировых рынков, надеющихся на госстимулирование, а также фактор налоговых выплат следующей недели, однако же спутать карты может очередное появление сильного валютного спроса, терзавшего рубль последние дни.

Участники рынка могут пока опасаться открывать позиции после волатильных локальных денежных потоков последних дней и снизить активность перед завтрашней публикацией протоколов заседания ФРС и банковским симпозиумом в США, стартующим в четверг.

К 10.35 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,65, и российская валюта набирает треть процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро также на треть процента, котировки вблизи 73,84.

Накануне же рубль подешевел до 67,03 за доллар впервые с 14 февраля и до 74,41 за евро впервые с 11 марта.

Сырьевые и развивающиеся валюты во вторник утром показывают смешанную динамику после существенного падения большинства из них накануне.

В целом у них преобладает рост, и он отражает текущий рыночный оптимизм на фоне ожиданий стимулирующих мер в Китае и Германии.

Поддержкой ЕМ-сегменту выступает и продление отсрочки, предоставленной США Huawei Technologies Co Ltd, которая позволяет китайской фирме продолжить покупать продукцию американских компаний и может указывать на небольшое смягчение торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения с начала дня и оценивается в $1,1080.

На рынке нефти североморская смесь Brent протестировала отметку $60 за баррель, но затем ушла в минус и сейчас оценивается в $59,70.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ