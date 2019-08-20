20.08.2019 12:00 539

Новый кризис в экономике России возможен не раньше, чем через год-полтора, считают эксперты НИУ ВШЭ. Заявления о едва ли не наступившей рецессии они считают преждевременными.

Возможное обострение торговой войны между США и Китаем способно привести к замедлению темпов роста крупнейших экономик мира, что неизбежно отразится на России, отмечают эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В своем обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года» они отмечают, что в 2020–2021 годах будет 12 лет с последнего мирового финансово-экономического кризиса. Этот период принято считать средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия, которая, по версии экспертов, может также замедлить темпы роста экономик мира и повлиять на российскую экономику.

Косвенным признаком старта подобного явления специалисты назвали наблюдаемое падение Индекса уверенности инвесторов (ИУИ) в некоторых экономически развитых странах. В частности, в Германии ИУИ за последние четыре месяца опустился с минус 24,5 пункта до минус 44,1 пункта, то есть минимума с декабря 2011 года.

«Мы все прекрасно помним, с каким «мировым размахом» Россия отметила предыдущий кризис, показав худший результат среди стран G20. Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации, и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше, чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», — сказано в обзоре. Авторы исследования напомнили, что во время предыдущего кризиса в 2009 году российский ВВП упал на 7,8%.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что заявления экспертов о едва ли не наступившей рецессии в экономике России не соответствуют действительности. Он привел данные Росстата, согласно которым в первом полугодии 2019 года промышленность, строительство, торговля, сельское хозяйство и транспорт находились в фазе позитивного экономического роста. При этом общий индекс выпуска товаров и услуг по базовым отраслям экономики за указанный период по сравнению с прошлым годом составил 101,2%.

Остапкович добавил, что уровень безработицы для населения в возрасте 15-72 лет составил 4,4%, назвав это одним из лучших показателей за весь постсоветский период. «Все перечисленные показатели развития экономики России в первом полугодии показывают, что сегодня состояние экономики не соответствует не только классическому критерию фактической рецессии, но даже ее технической фазе», – заверил эксперт.

Ранее эксперты Института экономики роста подготовили аналитическую записку, согласно которой сокращение малого и среднего бизнеса в России грозит спадом всей экономике уже в текущем году. Выводы специалистов на два года опережают прогноз Минэкономразвития. Еще ряд экспертов заявили, что рецессия уже началась, и прошедшее полугодие для ряда отраслей оказалось худшим за 21 год.

Клара МИНАК, Forbes Staff

