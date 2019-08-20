20.08.2019 17:00 323

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Ранее чиновник, обвиненный в получении взятки в размере 4,4 млн рублей, полностью признал вину.

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Иванов был задержан 10 июля. Ему вменяется получение взятки в размере 4,4 млн рублей от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Прокурор просил избрать Иванову меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд поддержал ходатайство СК и заключил его в СИЗО до 9 сентября.

Обвинения Копейкину были предъявлены по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Его суд также арестовал до 9 сентября.

Руководитель ПФР Антон Дроздов составил положительную характеристику на своего заместителя, которую адвокат зачитал в суде, передавал РБК. Дроздов указал, что в 2012 году Иванову согласовали допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. До ПФР он служил на флоте, уволился в запас в звании капитана I ранга, неоднократно награждался ведомственными наградами по линии Минобороны, также было сказано в характеристике.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

