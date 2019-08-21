21.08.2019 08:10 331

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу. Платежная система обсуждает это с банками, информация о планах запустить сервис размещена в стратегических документах Mastercard, рассказали РБК два источника на банковском рынке. О том, что Mastercard обсуждает разработку сервиса, осведомлен еще один собеседник на рынке.

У Mastercard есть сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету, — именно он будет использован в создании нового платежного решения, пояснил один из источников.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», — ответили РБК в пресс-службе Mastercard. Заинтересованность в дальнейшем развитии сервисов денежных переводов с Mastercard выразил банк «Русский стандарт», сказал РБК его представитель. Остальные крупные банки не ответили на соответствующий вопрос РБК.

Конкуренция с СБП

«Международные платежные системы давно задумались о переводах по номеру телефона, однако их планам помешала запущенная в начале 2019 года Система быстрых платежей Банка России, которая также позволяет совершать переводы по номеру телефона и работает с гораздо большим числом банков. Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении», — пояснил один из собеседников РБК. Он добавил, что банки приступят к активному внедрению сервиса после завершения запуска СБП.

Сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками — участниками проекта, пояснил другой собеседник: чтобы совершить перевод, клиент должен будет зарегистрировать свою карту в Mastercard Hub через мобильное приложение банка, далее выбрать переводы по номеру телефона, ввести номер получателя, сумму перевода, указать, что перевод осуществляется за рубеж, и совершить транзакцию. Номер телефона является упрощенным идентификатором для пользователей: так как он привязан к карте, банк и платежная система видят все необходимые данные получателя средств, а именно — его карточный счет и Ф.И.О.

Аналоги на рынке

Mastercard весной прошлого года уже запустила аналогичный сервис переводов по номеру телефона или адресу электронной почты внутри страны. Чтобы совершить перевод, карта банка, подключенного к системе, должна быть хотя бы у одной из сторон процесса. Пока к сервису подключены только два банка: Райффайзенбанк и Сургутнефтегазбанк. Система быстрых платежей ЦБ, к которой банки должны подключиться в обязательном порядке в 2019–2020 годах, уже действует в 16 банках.

С таким же проектом на российский рынок в конце 2018 года вышла другая платежная система — Visa, сейчас в нем принимают участие четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит». Источники РБК рассказывали, что Visa обсуждает с банками расширение сервиса на зарубежные переводы.

В настоящее время держатели карт Mastercard или Maestro могут переводить деньги по России и в 17 стран мира через социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Весной этого года два подобных сервиса запустил Сбербанк. Через приложение «Сбербанк Онлайн» можно отправлять переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по Ф.И.О. и номеру телефона получателя, однако деньги приходят в отделение Western Union в стране назначения. Еще один сервис мгновенных денежных переводов позволяет через приложение отправлять деньги на банковские счета в 14 европейских странах, зная номер счета получателя, его имя и фамилию, а также наименование банка.

По данным ЦБ, за 2018 год физические лица перевели из России около $47,8 млрд, в том числе через банки и платежные системы (Western Union, «Золотая корона» и т.п.). На системы денежных переводов пришлось $9,5 млрд, на $0,4 млрд больше, чем в 2017 году.

Конкуренция с «Золотой короной» и Western Union

Выход второго крупнейшего оператора платежных систем на рынок трансграничных переводов может полностью изменить ландшафт рынка и вытеснить с него «традиционных» операторов, таких как Western Union или «Золотая корона», считает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. Ужесточение конкуренции может поспособствовать снижению тарифов на переводы, добавляет он.

Востребованность сервиса не будет высокой, так как этот сегмент достаточно плотно занят различными игроками, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Сложность в том, что p2p-переводы (между владельцами карт) во многих странах мира не так популярны, не по всем направлениям их можно совершать из-за законодательных ограничений и комплаенс-политик банков, поэтому российские банки пока не могут гарантировать, что банк получателя примет такой перевод, говорит директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков.

На частоту использования нового сервиса будет влиять размер комиссий и возможные ограничения из-за валютного контроля, отмечает Гришунин. Ограничение аудитории держателями карт Mastercard является минусом сервиса, которого нет у тех же «Золотой короны» или Western Union, поэтому услуга не подходит трудовым мигрантам — скорее всего, ее будут использовать для переводов обучающимся детям и родственникам за рубеж, полагает Прохоров.

Такой сервис может использоваться для оплаты серого импорта из Китая и Средней Азии, предупреждает Гришунин. «Платежная система может избежать проблем, если установит адекватные и соответствующие законам лимиты на перевод и дополнительно инвестирует в механизмы реагирования на риски», — объясняет он. По российским законам трансграничные переводы между физическими лицами возможны на основаниях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом сумма одного перевода не должна превышать $5 тыс., напомнил Гришунин.

Евгения ЧЕРНЫШОВА