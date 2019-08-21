21.08.2019 08:30 381

В первом полугодии этого года кредитный портфель «Тинькофф» вырос почти на 100 млрд рублей, кредиты выдавались в том числе на средства, занятые у других банков. Этот долг «Тинькофф» погасил после SPO.

«Тинькофф» отчитался об агрессивном развитии бизнеса. Из его отчета по итогам второго квартала 2019 года следует, что банк сосредоточился на росте кредитного портфеля, бросив на это значительные ресурсы, в том числе заемные. Долг перед банками был погашен после SPO.

Операционный денежный поток в первом полугодии стал отрицательным (минус 10,8 млрд рублей) против 23,7 млрд рублей годом ранее. Это произошло за счет роста портфеля кредитов на 99 млрд рублей. Для сравнения: год назад «Тинькофф» за тот же период увеличил портфель на 26,8 млрд рублей, а за весь год — на 78,5 млрд рублей. В первом полугодии, как следует из пресс-релиза банка, число кредитных счетов, то есть заемщиков, увеличилось на 2,2 млн, в прошлом году — на 1 млн.

О том, что банк задействует все возможные ресурсы для роста говорит также сократившийся кеш на счетах — 23,8 млрд рублей против 33,8 млрд рублей на конец 2018 года, что является обратной стороной медали отрицательного денежного потока, а также десятикратный рост задолженности перед банками до 20,5 млрд рублей с 2,7 млрд рублей в начале года. «Задолженность перед банками была компенсирована после конца II квартала (после SPO)», — пояснила пресс-служба «Тинькофф». Из отчета о движении денежных средств следует, что во втором квартале «Тинькофф» занял у других банков 17,8 млрд рублей. Во время SPO «Тинькофф» привлек чуть больше $300 млн, или около 19 млрд рублей по курсу на 1 июля 2019 года. При этом инвесторы не оценили этого шага — в день объявления о допэмиссии котировки банка на LSE упали на 5%.

На уточняющий вопрос, были ли использованы деньги от допэмиссии на погашение кредитов перед банками, пресс-служба ответила, что «в настоящее время в ходе управления ликвидностью Группы часть средств была использована для погашения задолженности по РЕПО. Но связи между задолженностью перед банками и SPO нет».

«Тинькофф» действительно начал агрессивно выдавать кредиты, они привлекли капитал и отказались от дивидендов до конца года, но при этом они сохраняют консервативный взгляд на оценку рисков», — говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. По его мнению, сейчас на банковском рынке образовалась возможность занять освобождающуюся долю рынка на фоне ослабления позиций других розничных банков, и «Тинькофф» этой возможностью пользуется, тем более что у него есть капитал на это.

В первом полугодии у банка значительно выросли административные расходы, до 13 млрд рублей с 10 млрд годом ранее. «Экспансия приводит к быстрому росту расходов на маркетинг и привлечение клиентов», — говорит Клапко, отмечая, что показанная по итогам полугодия банком прибыль могла бы быть больше, если бы не расходы на рост и резервирование.

«Речь идет не о более агрессивной стратегии, а о стратегии качественного роста. Благоприятная ситуация на рынке позволяет нам прибыльно увеличивать портфель. Мы действительно сейчас активно наращиваем кредитный портфель, диверсифицируя его», — сообщила пресс-служба «Тинькофф».

«Тинькофф» стремится выдать как можно больше кредитов перед новыми ограничениями ЦБ, которые вступят в силу 1 октября, отмечает портфельный управляющий «Альфа Капитала» Эдуард Харин. С 1 октября 2019 года банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика, то есть отношение платежей по кредиту к доходам. При этом в расчет будут браться только подтвержденные доходы. Самая неприятная для банков мера — необходимость подтверждать доход заемщика, считает Харин. Если заемщик не сможет этого сделать, банк будет брать среднюю величину для каждого региона. Это, считает Харин, лишит банки некоторой части потенциальных заемщиков.

Клапко считает, что «Тинькофф» в целом готов к новому регулированию. «У банка только 10% новых кредитов превышают пороговое значение долговой нагрузки в 50%», — говорит он. Тем не менее в следующем году, как сказал президент «Тинькофф» Оливер Хьюз, рост банка замедлится.

Замедление кредитования в целом по рынку отмечается уже сейчас. Например, аналитики Райффайзенбанка в своем отчете написали, что «если раньше задолженность населения по потребкредитам росла с ускорением (с начала 2016 года), то сейчас началось постепенное замедление (это может говорить, как о рефинансировании части кредитов, так и о том, что банки не хотят выдавать так же много кредитов населению, как раньше)».

Елена ТОФАНЮК, Forbes Staff

