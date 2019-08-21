21.08.2019 09:10 408

2,8 миллиарда рублей задолжали работодатели своим работникам в России на 1 августа. За июль сумма долга выросла на 183 миллиона рублей, или 7,1 процента.

Таковы данные Росстата. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, небольшой рост задолженности по зарплате летом — это традиционная ситуация. Во-первых, не все работодатели успевают вовремя выплатить людям отпускные. А во-вторых, лето — период, когда многие принимают решение о смене работы, и расчеты, связанные с увольнениями, тоже нередко задерживаются.

Отмечается, что в восьми регионах долгов по зарплате нет совсем, в 31 регионе она за месяц снизилась, в четырех — осталась без изменений, в 39 — выросла, и в трех субъектах — появилась.



Среди отраслей экономики "передовики" по задержкам зарплаты — обрабатывающее производство, его доля — 1,4 миллиарда рублей, строительство — 418 миллионов, производство машин и оборудования — 409 миллионов, транспорт — 239 миллионов, добыча полезных ископаемых — 222 миллиона.

Больше половины суммы долга сформировалась в прошлые годы. Так, 697 миллионов рублей, или 25,3 процента, приходится на задолженность, которая образовалась в 2018 году, еще 841 миллион, или 30,6 процента, — в 2017 году и раньше.

"Передовики" по задержкам зарплаты — обрабатывающее производство и строительство

Только 0,1 процента долга (1,7 миллиона рублей) образовалось из-за того, что предприятия вовремя не получили деньги за работы и услуги из бюджетов всех уровней. В целом, как отмечается на сайте Росстата, объем просроченной задолженности по зарплате в России некритичен — он меньше одного процента фонда оплаты труда в стране.

По словам Сафонова, победить такое явление, как долги по зарплате, в нашей стране непросто, считает эксперт. Это связано в том числе и с ментальностью работников и работодателей. В западных странах, к примеру, если у предприятия не хватает денег на зарплату, его руководство начинает сокращать работников. У нас принято "сохранять кадры". Да и сами работники в той же Европе не станут трудиться у работодателя, который не платит им деньги. Россияне же часто предпочитают подождать месяц-другой, нежели принять кардинальное решение об уходе от недобросовестного работодателя.

Марина ГУСЕНКО

