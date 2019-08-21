МТС пообещал российскому рынку 5G-смартфоны к концу года. Работать они пока не будут

21.08.2019 09:20 314

Оператор МТС в партнерстве с производителями мобильных устройств собирается до конца года вывести на российский розничный рынок 5g-смартфоны. Правда, из-за отсутствия инфраструктуры для сети нового поколения воспользоваться ими пока что не получится.

Компания МТС пообещала до конца года вывести на российский рынок смартфоны с поддержкой сети нового поколения 5G от нескольких производителей, объявил президент группы МТС Алексей Корня на презентации результатов компании за второй квартал 2019 года.

В области развития сетей 5G компания сотрудничает с несколькими вендорами. В феврале МТС объявила о партнерстве с Ericsson, в мае — с Nokia, в июне — с Huawei. «Прежде всего в подписанных с этими компаниями соглашениях речь идет об оборудовании и поставщиках сетевых решений, но это взаимосвязанные вещи. Сети будут востребованы только тогда, когда появится аппаратная часть, то есть смартфоны. Это произойдет уже до конца года», — заявил Forbes Корня.

Смартфоны 5G пока только начинают продаваться по всему миру. В России новые аппараты пока окажутся бесполезны. По словам президента Корня, создание полноценной работающей инфраструктуры будет определяться доступностью частот. Когда они появятся — вопрос открыт.

Корня напомнил, что аналогичные ситуации возникали и раньше, когда устройства появлялись на рынке до развертывания сетей третьего и четвертого поколения. «Например, Украина была одной из последних стран в Европе, где стандарты 3G появились только четыре года назад, при том что смартфоны уже были», — добавил он.

В России развертывание сетей 5G осложняется тем, что необходимые для этого частоты 3,4 — 3,8 ГГц заняты различными военными ведомствами и спецслужбами. Еще в конце 2017 года Роскосмос и ФСО высказались против передачи необходимых частот операторам. А в начале июня РБК писал , что Совбез России выступил против расчистки диапазона 3,4–3,8 ГГц. На письме Совбеза с отрицательной позицией по этому вопросу Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен». В середине августа стало известно, что Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения. Однако операторам эти частоты не подходят: на сегодняшний день на рынке нет оборудования, работающего на этих частотах.

Еще в феврале Сбербанк оценивал затраты на создание инфраструктуры 5G с существующим на рынке «стандартным» оборудованием в 400 млрд рублей. Решение о принятии стандартов с другими частотами приведет к задержке и удорожанию строительства сетей 5G.

В феврале Министерство цифрового развития предложило создать единого инфраструктурного оператора, чтобы компенсировать затраты российских операторов связи. По словам Алексея Корня, МТС не считает идею создания единого инфраструктурного оператора хорошей. «Мы считаем стратегически важным сохранение конкуренции, но мы открыты к кооперации и созданию СП для расчистки частот», — отметил он.

В июне МТС последним из «большой тройки» операторов подписал соглашение с правительством Москвы о развитии в столице сети 5G. В августе оператор запустил тестирование сети на территории ВДНХ совместно с департаментом информационных технологий (ДИТ). Запуск коммерческих сетей намечен на 2022 год. Всего в ближайшие пять лет МТС инвестирует более 20 млрд рублей в создание 5G в столице.

В этом году оператор также протестирует 5G в Петербурге и Казани в выделенном миллиметровом диапазоне 26,5 ГГц – 29,5 ГГц. «Проблема высоких частот заключается в том, что чем выше частоты, тем меньше площадь покрытия сети, и развернуть полноценную сеть на миллиметровом диапазоне будет сложно. Эти частоты будут востребованы в местах повышенного потребления трафика», — пояснил Корня.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

