21.08.2019 10:00 413

Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП). Расширение возможностей СБП для бизнеса активно обсуждают ЦБ, НСПК и коммерческие банки. По словам экспертов, пилотный проект может быть запущен до конца года. Однако для этого участникам рынка потребуется решить ряд вопросов, в первую очередь в отношении идентификатора юридических лиц, а также минимизации рисков мошеннических и сомнительных с точки зрения «антиотмывочного» закона операций.

Как стало известно "Ъ", на прошлой неделе состоялась закрытая встреча с участием банков — членов ассоциации «Финтех», ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК), на которой обсуждалось распространение системы быстрых платежей (СБП) на расчеты между юридическими лицами. Хотя это не первая встреча, где поднимался данный вопрос, именно сейчас появилась некая ясность, как процесс расчетов между компаниями может быть реализован через СБП, отмечают ее участники.

Система быстрых платежей была запущена 28 февраля. Пока с ее помощью граждане могут переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона. На старте к СБП было подключено всего 12 банков, сейчас в ней 16 кредитных организаций, семь из которых системно значимые.

По словам начальника управления развития МСБ Абсолют-банка Сергея Нечушкина, возможность b2b-переводов интересна бизнесу. Сейчас главная проблема предпринимателей, отметил он, это длительное прохождение денежных средств между компаниями, в том числе проблемы поиска платежей клиентов из-за ошибки в реквизитах. «Тормозом» же во внедрении b2b-переводов, по словам другого участника прошедшей встречи, является необходимость борьбы с мошенническими операциями, которые при расчетах на крупные суммы между юридическими лицами весьма вероятны, более жесткий контроль за трансакциями корпоративных клиентов с точки зрения «антиотмывочного» закона.

Возможное решение проблемы было предложено НСПК, представители которой рекомендовали дать возможность бизнесу не просто переводить деньги через СБП, но и выставлять через нее счета, рассказывают участники встречи. «Это потребует от кредитной организации серьезной работы, интеграции своих процессов с наиболее популярными бухгалтерскими программами»,— рассказывает собеседник "Ъ" в крупном банке. Однако, по его словам, в итоге будут «не просто исключены ошибки в реквизитах, но и переводы юрлиц станут более прозрачными».

Фактически банки будут видеть, за что конкретно переводятся средства, что «во многом упростит работу служб комплаенс банка», поясняет собеседник "Ъ". Реализовано это может быть, по словам экспертов, через тот же динамический QR-код, который по сути и является счетом.

Впрочем, электронный документооборот в СБП на встрече было предложено отложить на более далекую перспективу. «На первом этапе пилота решили оставить обмен счетами вне рамок СБП и реализовать для компаний возможность переводить друг другу средства через СБП без ввода реквизитов, по простому идентификатору, то есть по аналогии с физлицами»,— отметил собеседник "Ъ" в другом крупном банке.

По словам руководителя направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназа Ситдикова, на встрече как раз и обсуждались возможности перевода средств по уникальным идентификаторам (ID) счета компании и самой организации. Кроме того, рассказывают участники встречи, также необходимо для первого этапа установить ряд ограничений по СБП, чтобы исключить риски фродовых операций или же операций, направленных на легализацию преступных доходов. Как пояснили "Ъ" в Райффайзенбанке, сейчас идет работа над определением оптимального баланса функциональности, ограничений и бизнес-эффективности.

«Банки видят в СБП возможность дополнительного заработка на переводах», - Владимир Комлев, гендиректор Национальной системы платежных карт, на ПМЭФ 11 июня

Точных сроков старта пилотного проекта по внедрению b2b-переводов пока нет. В Банке России "Ъ" сообщили, что вопрос целесообразности реализации b2b-платежей в СБП в настоящее время обсуждается с банковским сообществом. При этом сегодня b2b-платежи уже осуществляются в рамках других сервисов платежной системы, отметили в ЦБ. В НСПК на запрос "Ъ" не ответили. Участники встречи отметили, что его старт может быть начат после обкатки переводов c2b с использованием QR-кода.

Вместе с тем юристы отмечают, что для запуска системы будет важен учет многих других нюансов. «Например, те же мгновенные платежи и мгновенный же обмен счетами необходим будет компаниям лишь в случае наличия возможности моментального получения счетов-фактур для расчета НДС, а это значит, что к разработке, скорее всего, потребуется подключить и представителей налоговой службы,— уверен управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили.— Или же подключение правоохранительных органов для проработки вопроса по механизму возврата похищенных через СБП средств».



Вероника ГОРЯЧЕВА