21.08.2019 10:20 398

Центробанк обсуждает интеграцию системы быстрых платежей с малоизвестным отечественным мессенджером «Серафим», предназначенным для коммуникаций в госкомпаниях. Его создатели ориентировались на китайский WeChat, в котором есть возможность оплаты.

О том, что ЦБ обсуждает интеграцию своей системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников. Тема «СБП и мессенджеры» также заявлена в программе организуемого Центробанком форума финансовых технологий Finopolis, который пройдет в октябре в Сочи.

Запущенная в конце января СБП позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона. В дальнейшем планируется использовать ее для оплаты товаров и услуг по QR-кодам. «Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос», — рассказал «Ведомостям» представитель Центробанка, оператора системы. Дальнейшие комментарии он счел преждевременными.

«Серафим» — новое и пока малоизвестное приложение, отмечают «Ведомости». На сайте проекта говорится, что это — корпоративный мессенджер, используемый для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. По информации Google Play, пользователи скачали «Серафим» более 500 раз.

По данным СПАРК, ООО «Серафим» принадлежит Антону Немкину (75%) и Евгению Жуланову (25%). Последнего, как отмечают «Ведомости», СМИ связывают с предпринимателем Константином Малофеевым. Например, в 2014 году инвесткомпания InMedia Жуланова купила провайдера мобильного контента Nikita у фонда Малофеева Marshall Capital, писал РБК. Источник издания называл Жуланова и Малофеева «партнерами в проекте по мобильному контенту».

Также по данным СПАРК, человек по имени Евгений Жуланов с апреля 2010 года по октябрь 2013 года возглавлял компанию «Никита», принадлежавшую кипрской Keokuk Holdings. В реестре Кипра владельцем Keokuk Holdings с мая 2013 года значится Marshall Capital, пишут «Ведомости». До ноября 2013 года Keokuk Holdings владела 99% «Телемаркета», который в 2014 года был присоединен к «Интеку», прекратившему существование в сентябре 2018 года после присоединения к InMedia.

Немкин подтвердил «Ведомостям», что инвестировал в разработчика мессенджера, а одним из партнеров проекта стал ЦБ. Он добавил, что сейчас совместно с Банком России «разрабатываются несколько инициатив», но какие именно — не уточнил. «Мы рассылали много презентаций по разным песочницам и акселераторам, и нас заметил ЦБ. Как вектор, как модель для нас — это WeChat в Китае, мессенджер, в котором есть возможность оплаты товаров и услуг», — рассказал газете Немкин.

Проект не имеет отношения к Малофееву, утверждает Немкин, называя собственниками себя и Жуланова. Связаться с последним газете не удалось, а Малофеев на звонки журналистов не ответил, как и на сообщение в WhatsАpp, хотя в системе появилось уведомление о прочтении.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

