21.08.2019 10:30 412

Верховный суд вернул в первую инстанцию спор между банком «Ренессанс» и компанией «Аргентум» по сделке репо. Между двумя частями сделки банк потерял лицензию и был признан банкротом и теперь требует с «Аргентума» вернуть деньги. Между тем ценные бумаги попали в конкурсную массу, и вернуть их оттуда будет не просто. По мнению юристов, это дело может стать важным прецедентом, который решит, включаются ли ценные бумаги, переданные по сделке репо банку-банкроту, в конкурсную массу.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ 20 августа отправила в суд первой инстанции дело о взыскании более 250 млн руб. с инвестиционно-финансовой компании «Аргентум» в пользу банка «Ренессанс». Дело длится больше года и касается сделки репо, заключенной между банком и ИФК почти четыре года назад. 25 ноября 2015 года контрагенты договорились, что ИФК «Аргентум» передает банку с условием обратного выкупа ипотечные сертификаты участия «ИСУ Эталон», а тот ИФК — около 220 млн руб. Обратная передача ценных бумаг и денег должна была состояться 25 февраля 2016 года.

Однако 14 декабря 2015 года Банк России отозвал у банка «Ренессанс» лицензию, а 24 февраля 2016 года, за день до срока исполнения второй части сделки репо, банк был объявлен банкротом. То есть вторую часть сделки репо — обратный выкуп ценных бумаг — стороны произвести не успели. Банк 19 июня 2017 года подал заявление в суд и потребовал от ИФК «Аргентум» исполнить вторую часть сделки: вернуть оговоренную сумму в 228 млн руб. и еще 23 млн руб. в качестве процентов. ИФК, в свою очередь, утверждает, что бумаги ей никто не вернет, потому что они находятся в конкурсной массе банка. А в таких условиях, если «Аргентум» исполнит свои обязательства в рамках второй части сделки репо, у банка возникнет «необоснованное обогащение».

Суд первой инстанции, а также апелляция и кассация приняли сторону банка, утверждая, что ценные бумаги в конкурсную массу не включены. Однак они оговаривались, что после перечисления денег банку ИФК «вправе обратиться в рамках дела о банкротстве истца с требованием об исключении этого имущества (ценных бумаг.— "Ъ") из конкурсной массы». Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отправила дело на новое рассмотрение.

Вопрос, действительно, неоднозначный. Во-первых, если конкурсному управляющему сделка показалась бы подозрительной, он мог ее оспорить, потому что она произошла меньше чем за месяц до отзыва лицензии у банка. Однако Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим, подало иск в суд не о признании сделки ничтожной, а о ее исполнении. Исходя из этого, по словам главы АБ «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, можно заключить, что к самой сделке претензий нет.

Во-вторых, если ИФК «Аргентум» мог бы легко получить назад свои ценные бумаги, то непонятно, почему компания до сих пор не вернула деньги даже на фоне начисления 23 млн руб. в виде процентов за пользование средствами после оговоренного срока. По словам Евгения Корчаго, у компании большие шансы, исполнив свою часть сделки и вернув банку деньги, попасть в реестр кредиторов в третью очередь. В этом случае ИФК получит не ценные бумаги, а причитающуюся ей пропорциональную долю от суммы, что останется на ее группу кредиторов.

Согласно сообщению на сайте АСВ от 7 октября 2016 года об итогах инвентаризации имущества КБ «Ренессанс», «выявлено имущество в количестве 2 103 324 единиц, неучтенное на балансовых счетах Банка, в том числе… ипотечный сертификат участия "ИСУ Эталон" в общем количестве 2 102 810 шт., которые были зачислены на лицевые счета банка у реестродержателей по совершенным сделкам репо». Таким образом, спорные ценные бумаги внесены в инвентаризационную опись, а значит, входят в конкурсную массу. Поэтому суд и написал, что ИФК может обратиться в суд за исключением. «Теоретически это возможно: есть механизм, позволяющий исключить ценные бумаги из реестра, но это очень долгий путь»,— считает управляющий партнер «Ренессанс-LEX» Георгий Хурошвили.

В АСВ не ответили на запрос "Ъ". По словам партнера PB Legal Арама Байрамкулова, это первое дело по операциям репо в Верховном суде, и «все юридическое сообщество» ждет, как будет квалифицирована сделка и какие последствия наступят для сторон. Публикация мотивировочной части решения ВС ожидается к концу августа. «Возможно, ВС рассмотрит ситуацию как договор займа с залогом ценных бумаг,— отмечает господин Байрамкулов.— Тогда бумаги не являются собственностью банка и тот должен вернуть их собственнику, имея право требовать возврата оговоренной в сделке суммы, а также процентов на нее». Сейчас к этой теме нет единого подхода, и решение по ней, по мнению юриста, будет иметь значение не только для сделок репо, но и для сходных с ними финансовых инструментов.

Максим БУЙЛОВ, Вероника ГОРЯЧЕВА