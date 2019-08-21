21.08.2019 15:00 439

Российский рубль укрепился по отношению к доллару США в среду перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США, от которого инвесторы ждут подробностей возможных будущих снижений процентных ставок.

Ожидания снижения ставок в США, как правило, поддерживают активы развивающихся рынков, включая российский рубль и облигации.

К 13:11 МСК рубль укрепился на 0,74% по отношению к доллару США до 66,07 рубля и на 0,75% по отношению к евро до 73,31 рубля.

Федеральная резервная система США планирует опубликовать протокол заседания в среду, а председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу и, как ожидается, может рассказать о возможном снижении ставки в сентябре.

Габриель ТЕТРО-ФАРБЕР. Перевел Алексей КУЗЬМИН