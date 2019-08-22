22.08.2019 08:20 279

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства — министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.

Депутат напоминает об озвученной недавно вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой цифре: 51 процент многодетных семей в России живут за чертой бедности. По данным Росстата, за 2017 год, также самый высокий уровень бедности (52,2 процента) в стране наблюдается среди детей, которые живут в многодетных семьях. 26 процентов детей до 18 лет живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. А из оценок Минтруда следует, что около 80 процентов семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, это семьи с детьми.

Последний опрос ВЦИОМ, как далее напоминает депутат, отражает текущую ситуацию благосостояния российских семей. У более 51 процента из них есть непогашенный кредит. "На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает, — подчеркивает Зубарев. — Ведь, посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу: порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах. Одной из таких льгот может стать снижение стандартного налогового вычета, другая мера — снижение ставки НДФЛ с 13 до 4 процентов. Сейчас подобными преференциями в рамках эксперимента пользуются самозанятые в четырех регионах. Почему бы нам не провести аналогичный эксперимент в тех регионах, где многодетные семьи находятся в "зоне риска": Хакасии, Забайкалье, Курганской области?"

Ольга ИГНАТОВА

