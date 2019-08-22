22.08.2019 09:00 363

Генеральная прокуратура обратилась в Головинский райсуд Москвы с иском об изъятии в пользу государства имущества, принадлежащего семье ранее арестованного по делу о мошенничестве и взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Перед этим прокуроры обнаружили незаконно нажитое имущество, проверив соответствие доходов и расходов бывшего начальника 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. В ходе проверки было установлено, что стоимость выявленного у обвиняемого и его близких имущества значительно превосходит его официальный доход за все годы службы.

Было подсчитано, что за период с 2005 по 2019 год совокупный легальный доход Черкалина и его близких составил около 55 млн рублей. Тогда как имущества за этот период те же лица приобрели на сумму более 6,3 млрд рублей. Это имущество и указано в исковом заявлении Генпрокуратуры.

А именно — 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. Кроме того, в доход государства прокуроры просят обратить деньги, обнаруженные в ходе следственных действий в жилище, машине и служебном кабинете полковника Черкалина. Речь идет о 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро.

Напомним, Следственный комитет считает Черкалина причастным к мошенничеству — в 2011 году он вместе с еще двумя офицерами ФСБ, пригрозив уголовным преследованием главе строительной компании Сергею Гляделкину, получил от него акции на сумму около 490 млн руб. Кроме того, Черкалину вменяется получение взяток на сумму 850 тыс. долларов. Сейчас офицер содержится в СИЗО.

Иван ПЕТРОВ

