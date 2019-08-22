22.08.2019 09:30 401

Доля покупок в продуктовых магазинах, оплаченных картами рассрочки, по итогам первого полугодия 2019 года составила 14% от общего числа товаров, купленных в рассрочку. Такие данные приводятся в подготовленном по просьбе РБК исследовании банка «Русский Стандарт», который входит в топ-5 кредитных организаций по объему выданных кредитных карт (расчеты сделаны на основе динамики по его картам). Крупные банки, опережающие «Русский стандарт» по объему выдачи, сейчас не выпускают карт с рассрочкой.

Таким образом, категория «фудретейл» поднялась с пятой позиции самых востребованных товаров, купленных в рассрочку, на вторую (в прошлом году ее доля составляла 9,3%). Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский Стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го). В основном продукты в рассрочку приобретаются в крупных торговых сетях, говорится в исследовании.

Люди покупают продукты питания в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов: либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карта предполагают беспроцентный период, повышенный кэшбек или скидки. На рост доли продуктов при покупках в рассрочку влияет снижение реальных располагаемых доходов населения, подтверждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин (они падают с 2014 года). Еще одна причина — рост предложения карт рассрочки, добавляет он.

Гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов не видит проблемы в такой динамике: «Опция перевода кредитных средств в рассрочку является относительно новой для карт банка «Русский Стандарт», поэтому их держатели просто тестируют функционал в тех категориях, где чаще всего совершают покупки, а это именно продуктовые магазины».

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Анна ЛЕВИНСКАЯ