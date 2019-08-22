22.08.2019 09:40 443

В августе 2014 года в ответ на секторальные санкции против российской экономики правительство приняло постановление №778, которое запретило импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из ЕС, США, Украины и ряда других стран. Российские контрсанкции коснулись мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей. Исходный список запрещенных товаров позднее был скорректирован. В частности, из него было исключено сырье, используемое для производства детского питания и лекарств, а некоторые товары, напротив, были добавлены в список: в 2016 году в него включили соль, а в 2017 году — животные жиры.



С одной стороны, антисанкции рассматривались как реакция на действия зарубежных стран, с другой — были мерами поддержки отечественных производителей посредством торговых ограничений, иными словами, импортозамещением.

Но в нашем случае речь не идет о классическом случае импортозамещения, который предполагает запрет или значительный рост тарифа на импорт продукта вне зависимости от страны происхождения. В этом случае цены на внутреннем рынке растут, импорт падает и из импортеров в результате конкуренции остаются те, кто поставляет продукт по более низкой цене. В случае антисанкций-2014 запрет доступа на рынок коснулся ограниченного круга стран, поставлявших значительные объемы продукции. Рост цен на внутреннем рынке произошел не в результате роста импортных тарифов, а в результате того, что на рынок стали поставлять продукцию более дорогие поставщики. В результате антисанкций мы увидели на прилавках сыры из Латинской Америки и фрукты из Южной Африки, то есть те продукты, которые ранее не могли попасть на наш рынок из-за конкуренции с более дешевыми товарами из Европы.

Случившийся в результате рост цен на внутреннем рынке и должен был стать импортозамещающим стимулом для отечественных производителей, снизив конкурентное давление со стороны более дешевых импортных аналогов и дав им возможность продавать менее эффективно производимую продукцию.

Обсуждая импортозамещающие меры и их стимулирующее воздействие на экономику, государство и бизнес, обычно не касаются вопроса о том, кто платит за эти меры. Создается впечатление, что вся история касается исключительно конкуренции между отечественными и зарубежными производителями: последние теряют свои позиции в пользу первых. Однако этот процесс невозможен без роста цен на внутреннем рынке, за который платит никто иной, как отечественный потребитель. Причем он оплачивает не только подорожавший импорт, но и подорожавшую отечественную продукцию, что и позволяет в конце концов отечественному производителю увеличить масштабы сбыта.

Изменили рацион

Во сколько обошлись российскому потребителю антисанкции? Для ответа на этот вопрос мы проанализировали структуру потребления и цены на товары из антисанкционных списков в 2018 году по сравнению с 2013-м. Мы также оценили изменение производства в соответствующих отраслях.

Для большинства товаров из антисанкционного списка реальная цена выросла: то есть цены на эти товары выросли больше, чем в среднем выросли потребительские цены. Кроме того, в той или иной степени увеличился выпуск этих товаров. При этом потребление этих товаров изменилось разнонаправленно. Упало потребление говядины (-30%), сыра (-14%), яблок (-27%) и винограда (-10%), в то время как выросло потребление молока (3%), творога (22%) и других кисломолочных продуктов (11%).

В трех товарных группах, в которых также выросли реальные цены, выпуск снизился, так же как и потребление. Речь идет о колбасных изделиях (потребление упало на 10%), рыбе (-22%) и сгущенном молоке (-11%).

Еще в трех товарных группах к 2018 году произошло падение реальных цен (то есть цены выросли в меньшей степени, чем инфляция). В этих группах зафиксирован как рост производства, так и значительный рост потребления: птица (18%), свинина (40%), помидоры (8%).

Кто остался в минусе

Сопоставляя потери и выигрыши потребителей по разным категориям товаров ввиду изменения реальных цен и реального потребления, наш анализ дает следующие эквиваленты в денежном выражении. По всем антисанкционным товарным группам, за исключением птицы, свинины и помидоров, потребители в сумме потеряли эквивалент 520 млрд рублей в год (в ценах 2013 года). В трех товарных группах, где произошло падение цен и значительный рост потребления, выигрыш потребителей эквивалентен 75 млрд рублей в год. То есть для потребителя общий отрицательный результат от антисанкций составил 445 млрд рублей в год, или примерно 3000 рублей на человека в год.

Потерянные потребителем деньги в значительной мере перераспределились в пользу российских производителей — 374 млрд, или 2500 рублей в год c человека. Еще 56 млрд рублей (или 390 рублей с человека) уходят на покрытие потерь от роста неэффективности российской экономики, а 16 млрд рублей (110 рублей с человека) — в пользу зарубежных производителей, товары которых теперь закупаются по более высокой цене, чем было до антисанкций.

Таким образом, баланс выигрышей и потерь в российской экономике за 5 лет, прошедших после введения антисанкций, однозначно указывает на то, что потребитель до сих пор продолжает оплачивать импортозамещение.

Наталья ВОЛОЧКОВА, Forbes Contributor, Полина КУЗНЕЦОВА, Forbes Contributor

