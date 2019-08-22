Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве. Чиновникам предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу страны, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия». Реализация идеи может привести к падению ВВП примерно на 20%, считают эксперты.

Оценка для четырехдневки

Поручение, о котором идет речь, датировано еще 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Ход исполнения поручения премьера в Минтруде комментировать отказались. В пресс-службе правительства России оперативно не ответили на просьбу «Известий» раскрыть детали идеи. В частности, пока до конца неясно, как может измениться длительность рабочего времени. Действующая редакция Трудового кодекса подразумевает, что его «нормальная продолжительность» не может превышать 40 часов в неделю. Сейчас в большинстве организаций сотрудники трудятся по восемь часов с понедельника по пятницу. Если сократить только число дней, россиянам придется работать по 10 часов. При этом нельзя исключать вероятность того, что рассматриваются варианты четырехдневки по восемь часов или другие. Кроме того, неизвестно, какой день недели будет выбран в качестве дополнительного выходного.

Ранее в поддержку четырехдневной рабочей недели высказывались представители ФНПР – в федерации при этом уточняли, что считают необходимым сохранить зарплаты на прежнем уровне. В организации подтвердили «Известиям», что по-прежнему придерживаются этой позиции. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в тройку стран, где работают больше всего, напомнили в ФНПР. По последним данным ОЭСР (за 2017 год), наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике — по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. А, например, в Германии этот показатель составил лишь 1,36 тыс. часов.

В пресс-службе РСПП не смогли оперативно предоставить «Известиям» собственную оценку перспектив введения четырехдневки.

Напомним, в Минтруде ранее заявляли, что законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе указан лишь максимум рабочих часов, а минимум не определен.

Меньше — не лучше?

Один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда, которая и сейчас в России не высока, заметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. С учетом этого фактора переход на четырехдневку целесообразен, если бизнес сможет ускорить производство — например, благодаря роботизации процессов. Также, по мнению эксперта, идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где работают в режиме 24/7 — например, среди медиков.

— При этом создаются возможности для улучшения здоровья работников, больше времени смогут проводить с детьми родители. Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы шагаем в цифровую экономику и знания постоянно устаревают, — отметил Александр Сафонов.

В условиях четырехдневной рабочей недели может сократиться число работников в промышленном секторе, однако этот эффект будет компенсирован дополнительными местами в развивающихся сферах культуры и досуга, считает специалист.

Переход на четырехдневку чреват убытками и при сокращении рабочих часов, и без него, уверен профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

— Если мы просто разделим нынешние 40 часов в неделю не на пять, а на четыре дня, придется работать по 10 часов. Помимо того что это непривычно, повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника, а следовательно, рост и профессиональной, и общей заболеваемости, — считает эксперт, затрудняясь оценить издержки в денежном эквиваленте.

Если же работать четыре дня по восемь часов, рабочее время сократится на 20%. В этом случае примерно на ту же величину снизится и объем производства товаров и услуг — соответственно, примерно на 20% может сократиться и ВВП, оценил Александр Щербаков.

— Так получается при оценке без учета дополнительных факторов, при прочих равных условиях. Конечно, на практике всё может быть иначе, — допустил эксперт.

Отметим, майские указы президента, напротив, предполагают рост ВВП и вхождение России в пятерку крупнейших мировых экономик к 2024 году.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день). Среди мужчин показатель выше (39,2 часа), среди женщин — заметно ниже (36,8 часа).

Анна ИВУШКИНА

