Сбербанк начал переговоры о покупке одной из топ-10 компаний Рунета

22.08.2019 10:10 384

О переговорах Сбербанка с владельцами 2ГИС о вхождении в капитал этого картографического сервиса РБК рассказали два источника, знакомых с планами госбанка. Топ-менеджер крупной интернет-компании, в свою очередь, утверждает, что именно собственники 2ГИС выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

Представители Сбербанка и 2ГИС отказались от комментариев.

2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек.

Разработчик сервиса — новосибирское ООО «Дубльгис» — был зарегистрирован как отдельное юрлицо в июле 2004 года. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством профессиональных геоинформационных систем. Основатель 2ГИС Александр Сысоев сейчас является гендиректором ООО «Дубльгис», учредителем которого выступает кипрская 2Gis Ltd.

Осенью 2015 года сервис привлек первые инвестиции — $40 млн от фондов Baring Vostok и венчурного фонда ru-Net Holdings Леонида Богуславского. Сейчас Александру Сысоеву принадлежит 48,5% акций кипрской 2Gis Ltd, у Дмитрия Сысоева — 19,8%, у президента российского 2ГИС Веры Гармаш и руководителя департамента R&D Бориса Берхина — по 4,7%, у структур Baring Vostok — 20%, у ru-Net Holdings — 2,3%.

Как Сбербанк консолидирует Рунет

В июле 2019 года стало известно, что Сбербанк и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд руб. СП будет действовать в сфере доставки еды и транспорта.

Ранее банк создал совместное предприятие с конкурентом Mail.Ru Group — «Яндексом». В общий проект «Яндекс.Маркет» госбанк вложил 30 млрд руб. Кроме того, у Сбербанка контроль в платежной системе «Яндекс.Деньги» и «золотая акция» самого «Яндекса».

В 2019 году банк должен стать владельцем 46,5% интернет-холдинга Rambler Group Александра Мамута.

Последняя доступная отчетность по МСФО сервиса датируется 2016 годом. Тогда консолидированная выручка превысила 2,5 млрд руб., операционный убыток равнялся 175,5 млн руб., чистый убыток — 334,2 млн руб.

В последнем рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, 2ГИС занимает восьмое место, его стоимость оценивается в $243 млн (16, 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 августа).

Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось.

Александра ПОСЫПКИНА, Ирина ПАРФЕНТЬЕВА

При участии: Галина КАЗАКУЛОВА