Объем «свободных денег» у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6% и достиг 29,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», передает «РИА Новости».

При этом индекс снизился после июньского пика на 10% и откатился до показателей апреля-мая. Как отмечается в исследовании, среднегодовое значение показателя при этом медленно растет, за месяц индекс вырос на 100 руб.

Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что подобная динамика наблюдается не первый год. «Причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода. В июле же ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло», — отметил Милехин.

Согласно данным, ранее опубликованным «Ромиром», в июле 2018 года объем свободных денег россиян составлял 24,3 тыс. руб., в 2017-го — 18,2 тыс. руб., в 2016-го —16, 1 тыс. руб.

В июне текущего года объем свободных средств в бюджете граждан составлял 33,1 тыс. руб., по сравнению с маем показатель вырос на 11,4%. Это значение стало самым высоким с декабря 2018 года.

При этом у жителей городов-миллионников в июне оставалось около 42 тыс. руб. свободных денег, полумиллионников — 34,5 тыс. руб., стотысячников — 23,8 тыс. руб.

Индекс свободных денег «Ромира» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы определяются на основе расчетов холдинга и Росстата, а оценка затрат основана на данных скан-панели домохозяйств. Она учитывает данные потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах России.

Юлия ВЫРОДОВА