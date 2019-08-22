22.08.2019 11:00 357

Россия настаивает на пересмотре решения Международного арбитражного суда при Международной торговой палате (ICC) в Париже, на основании которого Киевский апелляционный суд вынес постановление о взыскании в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов.

Поводом для соответствующего обращения стало обнаружение внутренних документов украинского банка, свидетельствующих о том, что «его так называемая инвестиция» никогда не защищалась соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, говорится в сообщении Минюста РФ.

«С 2018 года Российская Федерация оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских олигархов И.В. Коломойского и Р.Л. Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму. В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов – Ощадбанка, которые позволяют утверждать, что соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 года. При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве», — отмечают в российском Минюсте.

Напомним, что Ощадбанк направил официальное уведомление уполномоченным представителям РФ в связи с возникшими претензиями по активам в Крыму в июле 2015 года. При этом банк сослался на нарушение «многочисленных положений соглашения между Правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года».

Позднее украинская сторона сообщила, что, поскольку ответа на предложение урегулировать спор путем переговоров не последовало, банк воспользовался своим правом прибегнуть к доступным инструментам международной судебной защиты и обратился в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате.

По решению арбитража, пришедшего в 2018 году к выводу о нарушении властями РФ российско-украинского соглашения, украинский банк вправе требовать 1,1 миллиарда долларов. Впоследствии апелляционная инстанция в Киеве включила также накопившиеся с 2014 года проценты. В результате сумма увеличилась до 1,3 миллиарда долларов.

Российский Минюст, в свою очередь, сначала отказался от участия в арбитраже в Париже, а потом заявлял о непризнании решения за отсутствием у него должных полномочий.