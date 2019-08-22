Центробанк снизил объем требований к «Открытие Холдингу» в 2019 году

22.08.2019 15:00 350

Центробанк РФ снизил размер требований к акционерам банка ФК Открытие с конца 2018 года до 289,5 миллиарда рублей с 310,5 миллиарда рублей, свидетельствуют материалы регулятора, с которыми ознакомился Рейтер.

В конце декабря регулятор направил претензию по адресу основного акционера ФК Открытие — компании Открытие холдинг, из текста которой следует, что оценка ущерба от действий контролирующего акционера составляет 310,5 миллиарда рублей.

Ущербом Центробанк называет упущенную выгоду от средств, которые он размещал в санированных банках — разница в ставках между ставкой размещения и ключевой ставкой на момент размещения.

В претензии указан размер выделенных для поддержки банка средств, актуальный на 1 января 2018 года, — 836,2 миллиарда рублей.

Через полгода — 2 июля — Центробанк от имени ФК Открытие подал иск о привлечении к ответственности контролирующих лиц банка и членов правления. В список ответчиков вошли не все совладельцы банка и не все топ-менеджеры.

Ключевым акционером ФК Открытие в третьем квартале 2017 года был Открытие холдинг (66,64% голосующих акций). Бенефициарами компании, как следовало из информации на сайте, были: Вадим Беляев, группа ИФД, банк ВТБ, группа ИСТ, Рубен Аганбегян и Александр Мамут.

В судебном иске среди владельцев Открытия, кроме холдинга, указаны только Беляев и Аганбегян, а в претензии — только холдинг. Все они отказались от комментариев.

Что же касается правления, то в список ответчиков не вошли бывший финансовый директор Владимир Рыкунов и член правления Константин Церазов, которые были в правлении банка во втором квартале 2017 года. По итогам третьего квартала банк состав правления не раскрывал — им с конца августа управляла временная администрация.

Рейтер не удалось связаться с бывшими топ-менеджерами Открытия Евгением Данкевичем, Еленой Будник и Геннадием Жужлевым, фигурирующими в иске от 2 июля. Банк ФК Открытие отказался от комментариев.

В иске ЦБ требует вернуть 289,52 миллиарда рублей. Эта сумма, как следует из текста иска, который есть в распоряжении Рейтер, также определена как неполученная прибыль от размещения средств. Однако к моменту подачи иска объем средств, выделенных на поддержку ФК Открытие, составлял уже 927,9 миллиарда рублей.

Потери от размещения ликвидности в банке регулятор оценил в 20,6 миллиарда рублей, а от вложения в капитал банка — в 268,9 миллиарда рублей.

Из текста иска следует, что необходимость санации банка ФК Открытие возникла как следствие действий контролирующих лиц, которые реализовывали слишком рискованную бизнес-модель, базирующуюся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях.

Они привели к снижению рейтинга банка, после чего банк не мог работать со средствами бюджетов, а его бумаги не могли находится в ломбардном списке ЦБ. Все это привело к проблемам с ликвидностью.

Также в документе указано, что 17 и 24 августа 2017 года ЦБ потребовал от ФК Открытие досоздать резервы на 74,4 миллиарда рублей, и, выполнив требование регулятора, банк нарушил сразу несколько обязательных нормативов из-за резкого сокращения капитала. 29 августа в банк вышла временная администрация, и он был передан на санацию в фонд консолидации банковского сектора.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не раз говорила о том, что регулятор намерен добиваться привлечения бывших собственников и топ-менеджеров санированных банков к субсидиарной ответственности.

Ее заместитель Василий Поздышев, которого цитировала газета Ведомости, говорил, что размер потерь Центробанка от проведенных санаций будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами.

Центробанк отказался от комментариев.

В декабре 2018 года иск к бывшим собственникам, братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, и всем без исключения членам правления подал другой санированный ЦБ банк — Промсвязьбанк. Сумма иска — 282 миллиарда рублей.

Редактировали Екатерина ГОЛУБКОВА и Дмитрий АНТОНОВ