Moody's ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2019 году

23.08.2019 08:20 291

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2019 году с 1,6% до 1,2%. Об этом говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook на 2019-2020 годы.

Прогноз на 2020 год остался на уровне 1,5%. Согласно прогнозу Moody's, в 2019 году инфляция в России составит 4,6%, а в 2020 — 4%.

Согласно докладу, рост экономики затронет и другие страны, среди которых — Китай, Австралия, Южная Корея, Индия, Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Германия и Италия. Аналитики полагают, что мировая экономика в 2019 и 2020 годах вырастет на 2,7%.

Ранее эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ) спрогнозировали в России начало экономического кризиса в ближайшие год-полтора. В ВШЭ считают, что одним из факторов такого развития событий может стать торговая война между США и Китаем, которая, вероятно, «достигнет точки кипения».