23.08.2019 08:30 293

Курс доллара на Мосбирже закрепился ниже отметки 66 рублей. Волна позитива может еще немного укрепить в ближайшие дни российскую валюту — примерно до 65 рублей за доллар, допускают аналитики. Но рубль сейчас заставляют расти разовые факторы, поэтому на устойчивость его роста вряд ли стоит рассчитывать.

За последние два торговых дня российская валюта практически отыграла ощутимые потери, понесенные в пятницу и понедельник, когда из-за значительного спроса на валюту доллар поднялся выше отметки 67 рублей. Усиление рубля происходило на фоне восстановления аппетита на активы развивающихся стран и роста цен на нефть, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Локальную поддержку российской валюте продолжает оказывать и налоговый период — в это время экспортеры продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. 26 августа уплачиваются НДС, акцизы и НДПИ на 780 миллиардов рублей, следует из подсчетов аналитиков банка "Санкт-Петербург". Завершится налоговый период 28 августа, общая сумма платежей в этом месяце оценивается в 1,7 триллиона рублей.

В пятницу внимание рынков будет приковано к выступлению главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который, вероятно, выскажется о судьбе дальнейшего понижения базовой ставки в США (в конце июля она была снижена впервые за 10 лет, но Пауэлл тогда уточнял, что это не начало цикла по смягчению монетарной политики). Снижение ставок в США, как и любые сигналы о нем в будущем, обычно приводят к ослаблению доллара. По словам аналитиков Sberbank CIB, Пауэлл может подтвердить мягкий настрой ФРС, и это при поддержке налогового периода и роста нефти способно добавить позитива и рублю.

Все факторы, укрепившие рубль, нельзя считать надежными и долгосрочными

По мнению Монастыршина, если в ближайшие дни на мировых рынках действительно сохранится благоприятная ситуация, то можно ожидать смещения курса доллара ближе к 65 рублям.

Роман МАРКЕЛОВ