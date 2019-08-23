23.08.2019 08:50 365

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку в семь триллионов рублей, свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. Таких объемов ипотечных займов на руках у россиян еще не было. Эта сумма почти в семь раз больше, чем в начале 2010 года, и в три раза больше, чем в начале 2014 года. Только за первое полугодие 2019 года общий объем ипотеки в РФ вырос на 592,2 миллиарда рублей (+9,24%).

При этом более трети роста пришлось на три региона. Сильнее всего ипотечный портфель вырос в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Так, в столице общая сумма ипотечных кредитов составила 822 миллиарда рублей, за полгода она выросла на 98,6 миллиарда рублей. В Подмосковье размер ипотечного портфеля составил 587,2 миллиарда рублей, за полгода он вырос на 62,1 миллиарда. В Санкт-Петербурге — 431,8 миллиарда рублей, рост составил 52,6 миллиарда.

В России рынок ипотеки не превышает 7% от объема ВВП, в Канаде, Великобритании и США он выше 60%

"Максимальные темпы наращивания объемов ипотечных кредитов наблюдаются сегодня не только в регионах с уже развитым ипотечным рынком, но и там, где общий кредитный ипотечный портфель пока невелик. На мой взгляд, эта нездоровая популярность ипотеки как средства решения жилищных проблем является, с одной стороны, результатом грамотного маркетинга кредитных продуктов, а с другой — прямым следствием низкого уровня финансовой грамотности населения", — считает Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

По словам Елены Назаренко, начальника управления развития ипотечного бизнеса банка "Открытие", об уровне финансовой грамотности заемщиков говорит не объем задолженности, а уровень просрочки. А он в России по ипотечным кредитам самый низкий в сравнении с остальными розничными кредитными продуктами. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков пояснил, что в России рынок ипотеки не превышает 7% от объема ВВП, а значит, опасаться "мыльного пузыря" не стоит. "В Великобритании доля долгов по ипотеке в ВВП составляет около 68%, в США — 63%, Канаде — 61%, Франции — 44%", — говорит он. В Венгрии — 13%, в Словении — 14%, наиболее близки к России Румыния и Болгария. Но и там долги по ипотеке в ВВП на процент больше, чем у нас. "Если сравнивать с ипотечным пузырем, который был в США, то у них тогда доля ипотеки в ВВП достигла 83%. Поэтому нельзя сказать, что у нас есть перегрев в этом направлении", — заключил Войлуков. Более того, к 2025 году в России доля ипотеки в ВВП должна достичь 15-20%. Это предусматривает Стратегия развития жилищной сферы.

Екатерина ЯСАКОВА

