ЦБ РФ подал заявление в суд о банкротстве московского РАМ банка

23.08.2019 09:20 292

Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление о признании банкротом ООО «РАМ банк», говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Регулятор приказом от 26 июля отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

По информации ЦБ России, РАМ банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. «Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков», — отмечалось в приказе.

Кредитный портфель РАМ банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами, сообщил ЦБ РФ. На балансе банка, по информации регулятора, образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения.

Также Банк России аннулировал лицензию на осуществление РАМ банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.