23.08.2019 10:00 364

Принимая решение, предоставлять ли клиенту кредит на сумму от 10 тыс. руб. и более, а также увеличивать ли лимит по кредитной карте, банки с 1 октября 2019 года будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Опрошенные РБК крупнейшие банки по-разному оценивают нововведения, которые вступят в силу через месяц.

Еще в июне регулятор обнародовал новую шкалу надбавок по коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита (ПСК — годовые проценты, которые выплачивает заемщик). Надбавки варьируются от 30 до 220%: чем выше ПДН и ПСК, тем выше коэффициент риска.

С помощью ПДН регулятор хочет охладить рынок потребкредитования, который в последнее время растет повышенными темпами. Регулятор уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам — в сентябре прошлого года и апреле текущего. С введением ПДН существенное повышение коэффициентов ждет все кредиты, выданные сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%, говорил РБК старший директор Fitch Александр Данилов.

Что говорят банки

«С нашей точки зрения было бы правильнее, чтобы при отсутствии официального дохода можно было принимать в расчет не средний доход в целом по региону, а средний для работающего населения региона, а также учитывать проценты по депозитам, размещенным в банке-кредиторе», — предлагает представитель ВТБ. Нововведение ЦБ уже с 2020 года снизит темпы роста розничного кредитования, считает он.

Расчет долговой нагрузки, применяемый в Промсвязьбанке, в целом совпадает с предложенным ЦБ методом, отметил директор департамента розничных рисков банка Евгений Иванов. Вопрос об ограничении кредитования в связи с введением единой методики, по его словам, в Промсвязьбанке не рассматривается.

Новые правила расчета нагрузки на капитал не окажут критического влияния на портфель Московского кредитного банка, поскольку по методике ЦБ ряд сегментов с низким значением ПДН и ПСК снижают нагрузку на капитал, заметил директор департамента розничного кредитования банка Рустам Идрисов. «В случае предоставления клиентами необходимых документов, рекомендуемых ЦБ на выбор в качестве подтверждения дохода при получении кредитов с 1 октября 2019 года, общая нагрузка на капитал даже снизится на 3%», — заявил он.

Банку «ФК Открытие» придется незначительно изменить свою методику, чтобы она полностью соответствовала предложенной ЦБ, сообщил его представитель. Переход на новый расчет, по словам собеседника, повлияет на размер требований к капиталу и на показатели доходности на капитал, что может приводить к изменениям параметров кредитного предложения. Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью РБК, что из-за ПДН банк может сократить 5–7% своих выдач.

«Хоум Кредит» применяет подход к оценке закредитованности, похожий на предложенный ЦБ, с 2014 года, сказал РБК представитель банка. Однако он более гибкий и учитывает не только текущие показатели закредитованности клиента, но и сроки выплаты его долгов. «Мы не собираемся отказываться от собственной модели оценки, нам придется совмещать ее с более упрощенной методикой, предложенной регулятором», — заявили в пресс-службе банка.

Текущие модели оценок закредитованности заемщиков устарели, считает представитель Тинькофф Банка: «Мы видим большой потенциал в модельной оценке доходов по объективным факторам — транзакциям по всем картам потенциального заемщика в разных банках. У нас есть хорошие результаты на тестах в рамках проектов с платежными системами и бюро кредитных историй. Мы планируем этот подход развивать далее с участием регулятора». При вторичном размещении акций в июне «Тинькофф» предупреждал инвесторов, что ПДН может снизить рост портфеля потребительских кредитов банка.

В России есть два банка, на которых ПДН не распространится, — Сбербанк и Райффайзенбанк. Они используют продвинутый подход, который предусмотрен стандартом «Базель II».

Татьяна ЛОМСКАЯ