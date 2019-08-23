Рубль почти не изменился, в фокусе выступление Пауэлла из ФРС США

23.08.2019 12:00 362

Российский рубль, поддерживаемый местными налоговыми платежами и ростом цен на нефть, почти не изменился в пятницу перед выступлением председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

На 11.35 МСК курс рубля по отношению к доллару США составил 65,57. По отношению к евро валюта снизилась на 0,13% до 72,58.

Доллар подскочил в пятницу на фоне ожиданий, что Пауэлл опровергнет начало продолжительной серии сокращений стоимости заимствований в США. Более низкие ставки в США обычно поддерживают активы развивающихся рынков, включая российский рубль.

Аналитики ожидают, что в пятницу рубль останется в диапазоне 65-65,5 по отношению к доллару, но он может отреагировать на выступление Пауэлла на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, позднее в пятницу. Ожидается, что рубль получит дополнительную поддержку от налоговых платежей по итогам месяца, что обычно приводит к конвертации валютной выручки предприятий, ориентированных на экспорт, для выполнения локальных обязательств.

Анна РЖЕВКИНА. Перевела Ольга БЕСКРОВНОВА. Редактор Мария ГРАБАРЬ