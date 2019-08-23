Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, не «сию секунду». Об этом на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что возможный переход на такой режим работы должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — сказал Медведев.

Впервые о возможности перехода в России на четерехдневную рабочую неделю Медведев заявил в июне, выступая на конференции по труду в Женеве. В середине августа Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников и направила соответствующее предложение в Минтруд. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что при обсуждении сокращения рабочей недели остается открытым вопрос зарплаты.

Накануне премьер-министр поручил Минтруда до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России такой схемы работы. В документе указано, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. В министерстве ранее говорили, что на российских предприятиях уже сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю. Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), однако нижней границы не существует.

Константин ТКАЧЕНКО