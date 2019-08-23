23.08.2019 16:00 265

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал.

В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей. Для трудоспособного населения — 12 тысяч 130 рублей, для пенсионеров — 9 тысяч 236 рублей, для детей — 11 тысяч 4 рубля, уточняется в приказе Минтруда, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Для сравнения в первом квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России был на уровне 10 тысяч 753 рублей. Для трудоспособного населения он составлял 11 тысяч 653 рубля, пенсионеров — 8 тысяч 894 рубля, детей — 10 тысяч 585 рублей.

Величина прожиточного минимума в России с 2000 года устанавливается каждый квартал для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для в населения в целом.

Этот показатель используется при расчете социальных пособий. Он также учитывается при верстке бюджетов различных уровней и разработке программ поддержки нуждающимся.

Юлия КРИВОШАПКО