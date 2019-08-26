Во вторник, 27 августа, члены комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России (АБР) обсудят меры по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт. Среди них — возможные поправки в законодательство, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них ­мошеннически списанных средств. В Банке России пока скептически смотрят на эффективность такого решения, но банкиры и юристы считают его назревшим и своевременным.

Анонс встречи размещен на сайте АБР. В нем указывается, что, "по мнению членов комитета, предоставление кредитным организациям — получателям похищенных средств возможности блокировать электронные средства платежа и похищенные денежные средства, зачисленные на счета клиентов-получателей, на срок до 30 дней в большинстве случаев позволит своевременно применить обеспечительные меры".

Там же опубликованы и предлагаемые АБР поправки в законодательство. Из них следует, что если карта получателя платежа будет заблокирована из-за подозрений в нелегитимном переводе, то банку необходимо будет подтвердить его законность. Если она подтверждена, то карту нужно разблокировать немедленно. Если законность операции не подтверждена, то банк может разблокировать карту получателя в течение двух рабочих дней (такой алгоритм действует и сейчас). Но если отправитель средств обратится в полицию, где получит талон-уведомление, зарегистрированный в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП), то срок разблокировки карты получателя может вырасти до 30 дней. Эта норма осложнит в том числе вывод средств по "купленным" картам, говорится в обосновании поправок.



Как рассказал "Российской газете" вице-президент АБР Алексей Войлуков, на встрече, где планируется обсудить инициативу, будут присутствовать представители Банка России и МВД. По его словам, это не единственный возможный механизм приостановки и возврата похищенных мошенниками денег у граждан. Конечный вариант должны одобрить все стороны, и только тогда будут подготовлены проекты предложений, которые снова планируется согласовывать с участниками обсуждения. После этого уже может появиться и законопроект для внесения в Госдуму, сообщил Войлуков, уточнив, что работа не будет быстрой.

В Банке России к предложению пока относятся настороженно. "Системы дистанционного банковского обслуживания и переводы денежных средств развиваются в сторону возможности мгновенного использования переведенных средств. По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", — говорится в ответе ЦБ на запрос "Российской газеты". Поэтому увеличение срока блокировки денег на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять меры уже после вывода денег злоумышленниками, допускают в ЦБ.

У банков сейчас нет нормально действующего механизма остановки вывода средств с карт — потерпевшие просто созерцают уход денег в никуда

В ответе регулятора говорится, что любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер, но никаких расчетов и данных вместе с предложениями предоставлено не было. При этом Банк России ведет статистику в разрезе отношения суммы средств, возмещенной клиентам, к сумме средств, по которой получены уведомления от клиентов. "Эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях", — подчеркивают в ЦБ.

Предложенные изменения давно назрели, считает адвокат коллегии адвокатов "ЭкКорп-Защита" Олег Никуленко. "При обнаружении похищения денег часто возникает ситуация, когда потерпевший сообщает в обслуживающий банк о преступлении и вынужден наблюдать, как его деньги уходят в неизвестном направлении — у банков сейчас нет механизма остановки дальнейшего вывода денег", — говорит юрист. По его мнению, взвешенный механизм блокировки вывода похищенных денег позволит предотвратить риск причинения убытков клиентам, непричастным к совершению преступлений.

Роман МАРКЕЛОВ

