26.08.2019 10:20 372

Ипотека все активнее развивается в российских регионах: последние два года ознаменовались взрывным ее ростом. Чаще всего кредит на покупку квартиры берут жители северных территорий, а реже всего — на Кавказе и в Крыму. Таковы результаты исследования РИА Новости .

Эксперты проанализировали соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев и численность экономически активного населения. Согласно результатам исследования, тройку лидеров прочно заняли регионы "тюменской матрешки".

Лидер — Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране). Вторая строчка — у Югры: 29,1 кредита на тысячу человек. Третье место — за Тюменской областью: 28,2 ипотеки на тысячу экономически активного населения.

"Высокие позиции этих регионов определяется экономическими и демографическими факторами, — отмечают эксперты. — Если сравнить лидеров и регионы с нижних строчек рейтинга, то ЯНАО опережает по показателю популярности ипотеки аутсайдера почти в 40 раз".

Соседи северных лидеров распределились следующим образом: на 20 строчке — Свердловская область, следом идет Курганская область, и на 26 месте — Челябинская область.

Менее всего ипотека популярна в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Аналитики связывают это с большой долей частного сектора в регионах и опасениями банков по поводу кредитных рисков.

Крым оказался на 82 месте (хотя ипотека тут становится все популярнее, выдается кредитов пока еще не очень много), Севастополь — на 81-м. Причина в том, что здесь пока слабо развита банковская деятельность как таковая, да и население не привыкло еще к мысли, что купить квартиру можно в кредит.

"Несколько неожиданно низкое место Москвы в рейтинге — 75 строчка, — отмечают авторы исследования — Это во многом является следствием дороговизны недвижимости, поэтому даже с учетом ипотеки для москвичей жилье остается недоступным".

Екатерина ПРИЗОВА