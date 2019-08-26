26.08.2019 10:30 403

Реальная заработная плата в России в III квартале вырастет на 3-3,5% в годовом выражении. Этот прогноз приводится в июльском бюллетене Банка России.

«В реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9% и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам Банка России, ее рост составит 3,0%–3,5% в годовом выражении», — говорится в документе.

В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

В документе со ссылкой на Росстат сообщается, что в июне-июле 2019 года рост номинальных зарплат ускорился до 7,7 и 8,2% в связи с переносом сроков выплаты бонусов в нефтегазовой сфере. Годовой темп прироста продолжил колебаться на уровне 2016-2017 годов. В то же время в июле Росстат сообщал о падении реальных доходов россиян за первое полугодие на 1,3%.

По состоянию на июль 2019 года уровень безработицы остается близок к историческому минимуму, однако продолжилось сокращение рабочей силы, отмечается в бюллетене. По данным банка, четвертый месяц подряд ухудшаются настроения в сфере занятости, улучшения отмечаются лишь в сфере промышленности.