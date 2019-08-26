Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойств», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились в годовом исчислении на 0,2%, а по итогам первого полугодия — на 1,3%.

Обращаясь к присутствовавшим на совещании главам Минфина, Минэкономразвития и ЦБ, Путин сказал, что динамика роста ВВП страны «удовлетворить не может».

«Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — указал президент.

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата. За первое полугодие российская экономика выросла на 0,7%, сообщили в статистическом ведомстве. Позднее Минэкономразвития сообщило, что в июле рост валового внутреннего продукта ускорился до 1,7% в годовом выражении (с 0,8% в июне). По итогам семи месяцев 2019 года ведомство оценило рост ВВП на уровне 0,9%.

Евгений КАЛЮКОВ