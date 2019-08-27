27.08.2019 08:30 293

«Пузыря» на рынке потребительского кредитования нет, доля просроченной задолженности по беззалоговым займам за последние три года снизилась в два раза — до 4%. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что доля неуплаты уменьшается — это связано как с рефинансированием старых долгов по сниженным ставкам, так и с ужесточениями ЦБ в вопросе выдачи новых займов. Таким образом, эксперты встали на сторону председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в ее споре с главой Минэка Максимом Орешкиным о «пузыре» и риске рецессии из-за этого.

ЦБ прав

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ. При этом в нем подчеркивается, что весь кредитный портфель в данный период ускорил свой рост почти до 20% в год и достиг 16 трлн рублей на 1 июля 2019-го. Накопленные долги физлиц не становятся просроченными — это сигнализирует о том, что беззалоговое кредитование находится под контролем. Таким образом, эксперты поддержали позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно стабильности на финансовом рынке.

Еще в июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает темпы роста необеспеченных займов опасными для экономики, поскольку россиянам слишком сложно поддерживать высокую долговую нагрузку. В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала кредиты физлицам основным драйвером роста ВВП в сложившейся экономической ситуации. По ее утверждениям, ЦБ предпринимает достаточные меры для охлаждения рынка и снижения доли «плохих» долгов. В Минэке считают: на рынке потребкредитования уже есть «пузырь», а снижение ключевой ставки может привести к его «взрыву» и рецессии.

Уменьшение просроченной задолженности может быть связано с активным процессом рефинансирования: из-за смягчения монетарной политики регулятора и развития конкуренции между банками россияне берут новые кредиты под более низкие проценты и оплачивают старые долги, пояснил заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. ЦБ прав в среднесрочной перспективе — сейчас рынок стабилен и нет поводов для беспокойства, считает он. Но подчеркивает, что Минэкономразвития смотрит на ситуацию в перспективе нескольких лет: высокий уровень долговой нагрузки будет ограничивать потребление, поскольку гражданам придется всё большую часть заработка отправлять на погашение долгов.

В этом году портфель потребкредитов вырастет на 1,7 трлн рублей, но увеличение расходов граждан будет сравнительно небольшим, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с журналистами 26 августа. Высокие темпы роста необеспеченных займов, которые в этом году находятся в диапазоне 22–24% в год, повышают потребительский спрос и импорт — это ускоряет инфляцию и не дает снижать ключевую ставку, пояснил он. Из-за всё еще высокой ключевой сдерживаются ипотечное и корпоративное кредитование — это уменьшает спрос на труд и, следовательно, рост реальных доходов населения, продолжил Максим Орешкин. Если ЦБ не примет действенные меры по охлаждению рынка, то необходимость выплачивать долги по займам сократит конечные расходы домохозяйств на 4,5%, экономика войдет в рецессию, а ВВП в 2021 году сократится на 0,6%, опасается глава ведомства.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о рисках и возможных причинах появления «пузыря» на рынке необеспеченного кредитования. В пресс-службе регулятора сослались на данные июньского доклада: в нем сказано, что с каждым годом россияне всё лучше отдают кредиты. Доля невыплат по займам, выданным в 2013 году, достигала почти 10%, а по долгам 2017 года она составляла уже около 3%, говорится в докладе. Там отмечается, что ЦБ последовательно повышает требования к резервам по необеспеченным кредитам, что помогает банкам компенсировать просрочки недобросовестных заемщиков без риска для финансовой системы.

Спад экспансии

В крупнейших российских банках подтвердили тренд на снижение доли просроченной задолженности по потребительским кредитам. В ВТБ отметили, что на фоне растущих объемов беззалогового кредитования почти на 20% в год просрочки остаются на низком уровне, их увеличения не ожидается. В Райффайзенбанке уровень неуплат опустился с 4,7% в июне прошлого года до 4,3% в 2019-м, сообщили в кредитной организации. Директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев рассказал, что показатель уменьшается с 2016 года и сейчас составляет около 3,9%. Динамика связана с улучшением точности оценки риск-профиля заемщиков, убежден он.

Около половины необеспеченных кредитов берется на товары длительного пользования и для ремонта, а вовсе не для того чтобы «свести концы с концами», говорится в отчете проекта «СберДанные», на который сослались в пресс-службе Сбербанка. В среднем платеж по потребкредитам выше планового в 2,5 раза, то есть заемщики стремятся как можно раньше рассчитаться по долгам, полагают в финансовой организации. Увеличение кредитования связано с объективными факторами, такими как увеличение номинальных зарплат, и опасения относительно появления «пузыря» на этом рынке не подтверждаются, считают аналитики Сбербанка.

Рост необеспеченного кредитования замедляется: еще в апреле рынок увеличился на 2%, а уже в мае — только на 1,2%, посчитал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Регулятор охлаждает сферу, вводя всё новые требования к обязательным резервам по высокорискованным кредитам, поэтому во втором полугодии 2019-го тенденция к снижению темпов сохранится, считает он.

На данный момент преждевременно говорить о формировании «пузыря» на рынке потребительского кредитования, однако в перспективе двух-трех лет такой риск есть, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Помимо уровня просроченной задолженности, о качестве кредитов говорит и отношение долга семьи к ее денежным доходам, а этот показатель в России находится на тревожном уровне, констатировал он. Реальные доходы населения снижаются, и граждане будут вынуждены брать всё больше займов для дорогих покупок, считает Антон Покатович. По его словам, государству следует сместить фокус с проблемы рынка потребкредитов на повышение реальных доходов населения.

Наталья ИЛЬИНА

