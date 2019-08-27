27.08.2019 08:40 286

На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие.

В тестовом режиме сервис начнет работать в 2020 году, а прототип услуги 27 августа покажут гражданам для того, чтобы получить обратную связь, уточнил в разговоре с «Известиями» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Помимо обжалования штрафов за нарушение ПДД можно будет обращаться к операторам парковок, а также вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Заниматься сервисом и его внедрением будет Минкомсвязь.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, уточнил Паршин, автомобилист должен будет дать согласие на получение электронных заказных писем. По его словам, извещения будут приходить гражданам в тот же день, когда будет вынесено постановление о штрафе. К электронной форме обжалования можно будет прикрепить, например, запись с видеорегистратора, которая подтвердит неправомерность наказания.

Сейчас для того, чтобы обжаловать штраф, автомобилисты должны в течение 10 суток обратиться в инстанцию, которая его выписала. В Москве это, например, может быть как Госавтоинспекция, так и Администратор Московского парковочного пространства или Московская административная дорожная инспекция.

Сервис станет частью комплекса цифровых услуг, который определил в феврале президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Всего тогда было утверждено 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году должны будут появиться цифровые сервисы. Среди них, в частности, онлайн-оформление пенсий и соцподдержки, медицинских справок, подача документов для поступления в вуз, оформление трудовых отношений и европротокола.

Анна ТРУНИНА, Мария КОКОРЕВА