27.08.2019 08:50 349

Минтруд предлагает обязать Пенсионный фонд России (ПФР) частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно находится за границей, сообщает «Коммерсант».

Сейчас ПФР оплачивает проезд до места отдыха пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такая возможность предоставляется раз в два года, если речь идет о поездках в пределах территории России. Оплата льготникам проезда за границу не предусматривается, уточняет Минтруд, поэтому территориальные органы ПФР отказывают пенсионерам в таких обращениях. Отдыхавшие за границей льготники в 99% случаев успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций. Минтруд и предлагает закрепить соответствующую норму в законодательстве.

Общая сумма расходов ПФР по этому направлению должна составить примерно 180 млн рублей в год. Теоретически отсутствие необходимости оспаривать отказ в компенсации в суде может увеличить число пенсионеров-льготников, желающих отправиться на зарубежный отдых, но очевидно, что произойдет это за счет отказа от внутрироссийских поездок и на общей стоимости льготы не скажется.