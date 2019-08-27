27.08.2019 09:00 426

Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года составит 0,1%, с 2021 года стабилизируется на уровне 2,2-2,3%, указано в обновленном макропрогнозе, который представил министр экономического развития Максим Орешкин.

В сценарных условиях, которые министерство опубликовало в апреле, предполагался рост этого показателя в 2019 году на 1%. Реальные располагаемые доходы — это доходы (зарплаты, пенсии и так далее) с корректировкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей (налогов, расходов по обслуживанию кредитов и т.д.). За пять полных последних лет этот показатель, согласно новой методике Росстата, сократился на 8,3% (с паузой в прошлом году), за первое полугодие 2019 года — на 1,3%.

Ухудшение прогноза по доходам на этот год министерство объясняет бумом потребкредитования, растущего темпами 22-24%. Так, в первой половине 2019 года процентные платежи, по оценке Минэкономразвития, вычли из доходов 0,7%.

Новшеством прогноза стало заложенное в базовый сценарий предположение о резком — до 4% — замедлении роста потребкредитования к концу 2020 года с последующим еще большим торможением, соответствующем росту доходов населения.

При этом неясно, достаточно ли будет для такого кардинального охлаждения подготовленного Банком России механизма расчета долговой нагрузки заемщиков. Он будет запущен 1 октября, к концу этого года, по оценке Минэкономразвития, затормозит темпы роста портфеля до уровня чуть ниже 20%.

Если "действенных мер" для охлаждения сектора не последует, Минэкономразвития считает высокой вероятность "внезапной остановки" потребкредитования в 2021 году, которое спровоцирует рецессию: "долговая разгрузка" (невозможность для многих заемщиков перекредитоваться из-за резкого сворачивания банками новых выдач во избежание роста просрочки) приведет к сокращению расходов домашних хозяйств на 4,5% в реальном выражении — тогда, согласно этому сценарию, ВВП сократится на 0,6%. Впрочем, вероятность этого сценария Орешкин считает невысокой.

Текущий бум потребкредитования министерство считает причиной "плохого равновесия", которое заставляет ЦБ держать ставку на повышенном уровне, тем самым оказывая давление на ипотечное и корпоративное кредитование, а это, в свою очередь, снижает спрос на труд и дополнительно к процентным расходам приводит к замедлению темпов роста доходов населения.

"Разделить опасения авторов прогноза по поводу закредитованности населения достаточно трудно, — считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Если мы не рассматриваем инерционный сценарий стагнации экономики, то граждане могут и должны наращивать объемы кредитования. Только так в обозримые сроки можно изменить качественные характеристики жизни населения. Проблема кроется в уровне процентных ставок и сроках кредитования".

Предполагая столь существенное торможение потребительского кредита, прогноз на 2020 год исходит из снижения роста спроса населения до 0,6%. Это ограничит рост ВВП в следующем году уровнем 1,7%. "Здесь есть существенная проблема, — говорит Широв. — Такая динамика спроса населения, а он обеспечивает 50% ВВП, будет критически сдерживать инвестиционную активность в ряде сегментов экономики и переломить этот тренд исключительно за счет инвестиций в сырье и инфраструктурное строительство будет достаточно сложно".

Торможение инфляции — следствие борьбы с бумом потребкредитования

Кроме того, считает Широв, динамика спроса населения ставит под сомнение сохраненную министерством оценку роста ВВП в 2019 году на уровне 1,3%. "Следует напомнить, что в первом полугодии наша экономика продемонстрировала рост на 0,7%. Если основные тренды в экономическом развитии останутся на текущем уровне, то по итогам года можно ожидать роста на 0,5-0,7%, это нижняя граница прогнозного интервала, — говорит он. — С высокой вероятностью во втором полугодии будут наблюдаться незначительные положительные изменения в динамике государственных расходов и инвестициях. С учетом этого наиболее вероятная динамика ВВП в 2019 году находится в диапазоне 0,9-1,1%".

Слабый спрос приведет к тому, что инфляция по итогам 2019 года опустится до 3,8% вместо ранее ожидавшихся 4,3%, а в первом квартале 2020 года достигнет исторического минимума в 3% и вернется к целевому уровню в 4% лишь в 2021 году, полагает Орешкин.

Прогноз исходит из того, что экономический рост достаточно быстро, уже к 2021 году, достигнет темпов в 3%. Драйвером роста в 2020-2022 годах станут инвестиции в основной капитал, которые в этот период будут расти темпом 5,0-6,5%. При этом рост государственных инвестиций будет обеспечен реализацией национальных проектов, а частных — рядом мер по снижению административных барьеров, введения инвестиционной льготы, расширения механизмов банковского кредитования.

"Если в части государственных инвестиций все более-менее понятно, то в отношении частного капитала возникают вопросы о том, насколько озвученные меры смогут реально повлиять на инвестиционную активность частного бизнеса, — говорит Широв. — Сейчас наши оценки полного влияния на экономический рост со стороны национальных проектов составляют примерно 0,6 процентных пунктов дополнительного роста ВВП в год. Это означает, что для того, чтобы дотянутся до 3% требуется чтобы на каждый рубль государственных инвестиций бизнес вкладывал 2 рубля или даже больше. Пока, в условиях низких темпов роста и стагнирующего спроса мотивов для активного инвестиционного поведения бизнеса не просматривается".

Рассмотрение обновленного макропрогноза в правительстве намечено на 19 сентября, сообщил Орешкин.

Игорь ЗУБКОВ

