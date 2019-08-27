27.08.2019 09:10 305

Центробанк решил «пресечь» практику банков по искусственному увеличению сроков потребительских кредитов — кредиты на сроки свыше пяти лет будут учитываться при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) физлиц как пятилетние. ЦБ вносит изменения в концепцию ПДН, которая вводится с 1 октября 2019 года.

ЦБ обеспокоен двузначными темпами роста необеспеченного кредитования населения и уже дважды за последний год поднимал надбавки к риск-весам по таким кредитам для банков. Чем больше риска для банка несет кредит, тем больше давление на капитал, соответственно, его выдача становится менее выгодной. Но пока что все надбавки к риск-весам рассчитываются в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК — годовых процентов).

С октября кроме ПСК при регулировании будет учитываться и долговая нагрузка заемщика, которая будет рассчитываться как сумма среднемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячному доходу заемщика. Коэффициенты риска повысятся для всех кредитов, выдаваемых сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%, говорил РБК старший директор Fitch Александр Данилов.

Fitch ранее отмечал, что для банков остается возможность обхода ПДН: они могут увеличивать сроки потребительских кредитов, тем самым снижая месячный платеж и сокращая долговую нагрузку клиентов. «Риск связан с тем, что сроки по потребкредитам уже становятся сопоставимы с ипотекой, хотя мотивация платить по ним ниже, особенно в случае кризиса, так как нет залогов. При этом размер кредитов растет», — указывал Данилов.

Теперь ЦБ решил пресечь «практики по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой». Среднемесячные платежи по необеспеченным потребительским кредитам на сроки свыше пяти лет будут учитываться как пятилетние, так как максимальный срок кредита при расчете ПДН будет ограничен 60 месяцами. Таким образом, увеличение сроков кредита не приведет к снижению рассчитываемой нагрузки на заемщика.

«В целях расчета ПДН по длинным кредитам на срок свыше 60 месяцев надо пересчитать ежемесячный платеж, как будто он рассчитан из пятилетней срочности кредита», — объясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Полученный платеж и нужно будет учитывать при расчете ПДН, даже если он получился больше фактически уплачиваемого заемщиком, добавляет эксперт.

ЦБ вносит и несколько других изменений в расчет ПДН. Например, не будут учитываться кредиты, предоставленные по льготным программам образовательного кредитования, а также жилищного кредитования с государственной поддержкой, в случае если при приобретении заемщиком жилья его ПДН не превысит 60%.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ