27.08.2019 09:20 269

Мосгорсуд отменил решение об аресте более 120 миллионов евро, наложенного на счета компаний, которые, по версии следствия, имеют отношение к бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд отменил постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах компаний, и прекратил производство в связи с отсутствием предмета апелляционного рассмотрения", — сказал представитель суда.

Собеседник агентства добавил, что в понедельник суд также отменил два постановления о наложении ареста на акции и недвижимое имущество, принадлежащее Абызову, и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Дело Абызова

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал Абызова по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей. В данный момент обвиняемый находится в СИЗО, а мера пресечения в его отношении продлена до 25 октября.

Экс-министру вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащих ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.