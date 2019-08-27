27.08.2019 09:30 284

По итогам первой половины 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении "Российской газеты").

"Это рекордный на сегодняшний день объем заемных средств на руках россиян", утверждают эксперты.

Речь, уточним, идет не о просроченной задолженности по предоставленным кредитам, а о суммах выданных займов. Как подсчитали аналитики FinExpertiza, объем кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 триллиона рублей, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 1,33 триллиона или на 8,98 процента.

Чаще всего в этом году кредиты брали жители Севастополя, Республики Крым и Ленинградской области. За первое полугодие объем кредитов севастопольцев вырос на 35 процентов до 10,58 миллиарда. Жители Крыма увеличили сумму взятых кредитов до 36,72 миллиарда рублей или 24,77 процента.

В Ленинградской области рост кредитов был более скромным — 12,32 процента за полугодие. Однако кредитный рынок здесь более развит, поясняют эксперты, да и сумма кредитов больше, поэтому в денежном выражении объем кредитов жителей Ленинградской области достиг около 255 миллиардов рублей. "Для сравнения, — говорится в исследовании, — москвичи, лидеры роста объемов кредитов в денежном выражении, нарастили их только на 10,1 процента. Столица по динамике роста кредитного портфеля не вошла даже в десятку".

В топ-10 попали Подмосковье, Алтай, Калининградская, Воронежская области, Краснодарский край. В целом же по стране в 84 из 85 регионов общая задолженность жителей перед банками по выданным кредитам выросла. И лишь в Магаданской области она сократилась до 24,85 миллиарда рублей по состоянию на первое июля.

"Бурный рост на рынке кредитования населения, продолжающийся несколько лет подряд, многие эксперты считают негативным фактором, ведущим к образованию мыльного пузыря, — комментирует итоги исследования председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. — Эта позиция имеет под собой основания в том случае, когда граждане берут новые кредиты для погашения ранее взятых, а взятые кредиты не обеспечиваются их доходами. Однако считать сегодня, что россияне, оформляя новые кредиты, загоняют себя в кредитную кабалу, было бы явным преувеличением".

Ольга ИГНАТОВА

