27.08.2019 09:50 579

Россельхозбанк оказался единственным банком, который весь год привлекает долларовые депозиты Федерального казначейства, все остальные банки испытывают избыток валютной ликвидности и размещают доллары в Минфине.

В июле один из крупных банков обратился за валютой к Минфину. Федеральное казначейство 12 июля разместило депозит в $100 млн под 1,6% годовых через регулярные валютные аукционы, на которые никто не приходил с марта. А 26 июля сумма была увеличена до $300 млн, срок этого депозита истек 7 августа. Участником обоих аукционов был один банк.

Этим банком оказался Россельхозбанк — он был единственным, кто привлекал доллары в июле у Федерального казначейства. Об этом свидетельствует опубликованная на 1 августа отчетность банка по российским стандартам, в которой можно проследить движение по счету 41002 «Депозиты Федерального казначейства на срок до 30 дней», говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Остаток по этому счету на 1 августа у Россельхозбанка 19 млрд рублей, что соответствует $300 млн по курсу на 31 июля.

В июне, мае и апреле банки не привлекали депозитов Казначейства. Но в марте, феврале и январе один банк все время участвовал в аукционах. В январе он привлек $2 млрд, в феврале — $1,8 млрд, а в марте — $200 млн. Эти цифры соответствуют движению по счетам Россельхозбанка.

Один из банков продолжил привлекать депозиты Казначейства и в августе: 9 августа он привлек $300 млн под 1,4% сроком на 12 дней, а 16 августа — $300 млн под 1,3% сроком на 7 дней.

Сейчас в банковском секторе избыток долларов, в такой ситуации банки обычно размещают доллары в Казначействе, говорит старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанк Денис Порывай. По его данным, в июле объем долларов, размещенных банками у Минфина, достигал $1,5 млрд.

Скорее всего, у Россельхозбанка возникла потребность в валютной ликвидности, которую оказалось дешевле привлечь у государства, чем у крупных клиентов или у других банков, полагает Порывай. Собеседник, близкий к РСХБ, сказал Forbes, что это были спекулятивные операции: банк брал доллары у Казначейства, только когда ставка была ниже, чем на рынке и потом размещал в более доходные инструменты.

Россельхозбанк не ответил на запрос Forbes.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

