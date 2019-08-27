27.08.2019 10:00 323

Эскалация торговой войны между США и Китаем, а также вступление в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей» не оказали существенного влияния на российскую экономику. Индексы российских бирж на открытии торгов 26 августа просели незначительно. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали новые рестрикции США против России косметическими, однако добавили, что в торговой войне между Вашингтоном и Пекином победителей не будет, а ее последствия приведут к рецессии в этих странах.

Победителей не будет

В понедельник более значительное влияние на рынки оказала эскалация торговой войны между США и Китаем, чем введение санкций против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Московской биржи в 19:00 закрылся снижением всего на 0,09% и составил 2658,24 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,02% — до отметки 1268,25 пункта.

При этом азиатские рынки просели намного сильнее. В частности, индексы на биржах Шанхая и Токио снизились на 1,2 и 2,2% соответственно. Более существенным падением отличился индекс гонконгской биржи. На открытии он упал на 3,27% — до отметки 25 322.

Рынки АТР сократились посте того, как президент США Дональд Трамп заявил о повышении с 1 сентября пошлин на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Увеличение на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Дональда Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Дополнительные барьеры на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг стал ответом на решение Америки ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд.

Падение бирж АТР вопреки ожиданиям не оказало заметного влияния ни на российский, ни на европейский рынки акций, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Это может быть связано с ремаркой Дональда Трампа о том, что Китай все-таки настроен на заключение торгового соглашения. Также играет роль осознание трейдерами, что новый виток торговой войны заставит мировые центральные банки дать рынкам больше стимулов, в том числе путем снижения ставок.

Победителей в торговой войне, скорее всего, не будет, напротив, это может привести к замедлению экономического роста как в Китае, так и в США, прогнозирует Сергей Суверов. Пострадает и Европа, так как экспорт промышленного оборудования Германии во многом завязан на Китай, экономика ФРГ вполне может вступить в рецессию, предупредил эксперт. Впрочем, от повышения пошлин могут все-таки выиграть облигации с высоким инвестиционным рейтингом и золото, показывающие уверенный рост с начала августа, считают в Тинькофф Банке.

Новый виток торговых войн может оказать давление на развивающиеся страны, в особенности на наиболее хрупкие из них — Турцию, Аргентину, ЮАР, считает старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. Однако российский рынок практически не продемонстрировал реакции: рубль слабо менялся.

Российская валюта по итогам торговой сессии понедельника незначительно снизилась по отношению к доллару и евро. На закрытии торгов курс американской валюты расчетами «завтра» составил 65,99 рубля (плюс 14,52 копейки). Евро равнялся 73,36 рубля (плюс 39,5 копейки). Однако к концу года рубль может ослабнуть до 67 руб./$, прогнозировали ранее опрошенные «Известиями» эксперты.

Впрочем, торговая война далеко не зайдет, уверен аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. До ноября 2020 года Дональд Трамп не решится до предела обострять отношения с Китаем и тем самым ставить под удар американские биржи, зная о том, что ни один президент США не переизбирался на падающем рынке.

Старые песни о главном

В понедельник также вступил в силу второй санкционный пакет США против России по «делу Скрипалей». Ограничения коснутся экспорта продукции двойного назначения, которая может быть применена для создания химического и биологического оружия. Кроме того, рестрикции будут препятствовать предоставлению и продлению займов России Всемирным банком и МВФ. Кредитным организациям США нельзя будет участвовать в первичном размещении суверенного долга России, номинированного не государственной валютой, а также выдавать кредиты российскому правительству не в рублях.

Второй пакет санкций США смело можно назвать старыми песнями о главном, так как он не содержит ничего принципиально нового, что могло бы оказать серьезное давление на рубль. А в том контексте, в котором он представлен, его можно рассматривать как формальность, заявил Сергей Дроздов.

— Другое дело, если бы Белый дом ввел санкции против рублевого госдолга, это действительно могло бы стать неприятной новостью. Однако против таких действий в прошлом году выступил американский минфин. Его глава Стивен Мнучен заявил, что ограничения на покупку ОФЗ могут негативно отразиться на крупных инвесторах из США, которые имеют в нем значительную долю, — напомнил Сергей Дроздов.

В текущей ситуации динамика рубля в основном зависит от настроений на внешних финансовых рынках. Российская валюта в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 65–67 руб./$, спрогнозировал Сергей Дроздов.

Новые ограничения США касаются только первичных размещений суверенного долга в иностранной валюте, что не выглядит весомым фактором риска для рынка, подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Сергей Суверов из «БКС Премьер» уверен, что существенного снижения спроса на российский госдолг не будет, поскольку санкции распространяются только на первичные размещения суверенных евробондов. То есть бумаги можно будет купить на вторичном рынке, и, кроме того, ограничения не захватывают рынок ОФЗ.

Инна ГРИГОРЬЕВА

