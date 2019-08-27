Рубль бьется за отметку 66 рублей/доллар с помощью экспорта и рынка нефти

27.08.2019 11:00 342

Рубль пытается удержать отметку 66 за доллар утром понедельника, при этом он даже пытается расти вопреки глобальным тенденциям бегства от риска, и на его стороне остаточные продажи экспортной выручки под сегодняшнюю уплату НДПИ, а также сокращение внутридневных потерь на рынке нефти.

Участники рынка отмечали рост предложения валюты выше этого уровня, как раз связывая его с экспортерами, а еще на руку рублю играют и надежды на возобновление торговых переговоров США и КНР.

К 10.35 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,04, и российская валюта теряет 5 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль подрастает к евро, на 7 копеек, и котировки вблизи 73,44.

На мировых рынках с вечера пятницы царили упаднические настроения после решения КНР увеличить импортные тарифы на сельхозпродукцию США, а также последующих комментариев Дональда Трампа с призывами к американским корпорациям немедленно заняться поиском альтернативы Китаю и о намерении ввести новые пошлины.

Однако ситуация несколько улучшилась после того, как президент США сообщил понедельник, что Китай связался с американскими чиновниками и заявил о намерениях вернуться за стол переговоров.

"Опасения относительно глобального экономического роста продолжают усиливаться. Для российского рубля это чревато очередным витком ослабления, тем более, учитывая завершение сегодня наиболее крупных в августе налоговых выплат", — говорится в обзоре Росбанка.

Сырьевые и развивающиеся валюты в понедельник утром показывают в основном негативную динамику.

Пара евро/доллар снижается на 0,2% и оценивается в $1,1123.

Нефть сократила внутридневные потери, и поддержкой может выступать также данные о снижении количества активных нефтевышек в США. Баррель Brent теряет 10 центов и оценивается в $59,24.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ