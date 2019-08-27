27.08.2019 15:00 297

В отношении бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РБК адвокат Александр Аснис.

Максимальное наказание по этой статье (ст. 289 УК) предусматривает до двух лет лишения свободы. Следствие считает, что Абызов, будучи членом правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью, рассказал адвокат.

По словам Асниса, новое дело не имеет отношения к событиям 2011–2014 годов, которые легли в основу первого уголовного дела, и не отягчает уже предъявленного Абызову обвинения.

Защитник отметил, что УК относит такое правонарушение к преступлениям средней тяжести, а состав преступления не предусматривает последствий в виде ущерба государству или иному собственнику.

Защита Абызова считает возбуждение в отношении него нового дела необоснованным и планирует обжаловать это решение в установленном законом порядке, добавил адвокат.

Абызова задержали и арестовали в марте. Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК).

В основе дела — продажа четырех «дочек» компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris за 186 млн руб. Впоследствии их объединили с подразделениями кипрской организации и продали за 4 млрд руб. Эти средства, по версии следствия, были выведены за рубеж.

Кроме Абызова фигурантами дела выступают пять топ-менеджеров его компаний, никто из них вину не признает. Экс-министр арестован до 25 октября.

Маргарита АЛЕХИНА, Константин НАГАЕВ