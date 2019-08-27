27.08.2019 17:00 331

Шестой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение об обеспечительных мерах в виде запрета банку "Восточный" размещать дополнительную эмиссию акций, говорится в материалах суда.

Ранее ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный") подало заявление в арбитраж о признании недействительными нескольких решений совета директоров банка. В частности, истец просит признать недействительным решение о дополнительном выпуске 500 миллиардов акций банка, а также об утверждении цены размещения дополнительных акций в размере 1 копейки за акцию.

Рассмотрение иска, который слушается в закрытом режиме, назначено на 17 сентября. В качестве обеспечительной меры суд 5 июня по заявлению истца запретил размещение допэмиссии. Банк обжаловал эти меры.

Арбитражный суд Амурской области 17 июня оставил без изменения определение от 5 июня. Затем оно было обжаловано в апелляции.

Кроме того, областной суд удовлетворил иск компании "Финвижн холдингс" к кипрской компании Evison Holdings Limited (через ответчика инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют более 50% акций банка) об обязании исполнить соглашение о колл-опционе.

Согласно условиям соглашения ответчик должен был продать истцу 9,99% акций банка, однако впоследствии, по информации "Финвижн холдингс", кипрская компания отказалась от исполнения договора.

Также по ходатайству истца суд арестовал 9,99% акций банка, принадлежащих ответчику, сообщил 1 апреля журналистам адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы Evison Holdings Limited.

Заявитель просил суд наложить арест на 80,2 миллиарда штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Восточный экспресс банк" (сокращенное название — ПАО КБ "Восточный") номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Также компания просила запретить органам ПАО "Восточный экспресс банк" принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение этих акций.

Арбитраж Амурской области также рассматривает иск банка "Восточный" к Evison Holdings Limited и основателю Baring Vostok Майклу Калви о возмещении 9,8 миллиарда рублей убытков, причиненных банку.

Банк 23 июля подал заявление об аресте 41,6% своих акций, принадлежащих Evison Holdings Limited. Заявитель просит суд арестовать 334,2 миллиарда штук акций, принадлежащих этой компании. В обоснование приведенного требования заявитель указал, что имеет намерение подать исковое заявление к кипрской компании и Калви, обвиняемому в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

По информации банка, в период совершения недобросовестных сделок и действий банк "Восточный" контролировался ответчиками. Калви, являющийся конечным бенефициаром Baring Vostok, имел фактическую возможность определять действия истца через непосредственного акционера компанию Evison Holdings Limited, также входящую в Baring Vostok.

Как отметил банк, под непосредственным влиянием ответчиков были совершены сделки и действия, которые привели к возникновению у истца убытков. "Причинение истцу значительного ущерба возможно предотвратить, если запретить ответчикам совершать действия, направленные на распоряжение акциями", — считает банк.

Басманный суд в апреле перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Суд в феврале 2019 года отправил основателя фонда под арест. Обвиняемый является старшим партнером созданного им инвестиционного фонда и большую часть времени проживает в Лондоне, но при этом имеет постоянное место жительства в Москве.

Дело Baring Vostok

По уголовному делу о мошенничестве Басманный суд арестовал еще 4 обвиняемых: партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова, а также партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Фонд Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Калви основал эту структуру в 1994 году. Baring Vostok вкладывался в акции Яндекса, ВкусВилла, Тинькофф Банка и других крупных проектов. Калви подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком "Восточный" акций компании "Первое коллекторское бюро". Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Следствие ссылается на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении мошенничества.

Мнение Калви

Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами.

Также Калви подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка "Восточный" — Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединен к "Восточному" в начале 2017 года).

Басманный суд в апреле перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Суд в феврале 2019 года отправил основателя фонда под арест. Обвиняемый является старшим партнером созданного им инвестиционного фонда и большую часть времени проживает в Лондоне, но при этом имеет постоянное место жительства в Москве.