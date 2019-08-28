28.08.2019 08:40 426

Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого. Существенное снижение бедности было одной из задач, поставленных в майских указах Путина. В свою очередь Кудрин ранее говорил, что беспокоится о возможном социальном взрыве из-за ухудшения финансового положения россиян.

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, сообщил во вторник Росстат. Год назад показатель уровня бедности был меньше — 12,5%.

Росстат объясняет рост уровня бедности тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019-го выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%. При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году, подсчитал Росстат.

Он также отмечает, что, если сравнивать с первым кварталом 2019 года, то численность малоимущего населения снизилась на 1,6% (с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек). В первом квартале уровень бедности составил 14,3% против 13,9% в первом квартале 2018-го. Эксперты Росстата тогда связывали рост бедности с тем, что прожиточный минимум рос быстрее инфляции. В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин заявил , что к увеличению уровня бедности привело изменение методики подсчета доходов и расходов россиян.

Минэкономразвития в понедельник в новом макропрогнозе ухудшило прогноз уровня бедности в России. По оценке ведомства, в текущем году он составит 12,5% населения (вместо 12% в предыдущей версии прогноза), в 2020-м — 11,7% (вместо 11,1%), в 2021 году — 10,8% (вместо 10,2%), в 2022 году — 9,4% (вместо 9,3%).

Президент Владимир Путин в майских указах, подписанных после его инаугурации в 2018 году, поручил добиться двукратного снижения бедности к 2024 году. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в октябре прошлого года назвал эту задачу «амбициозной» и заявил, что бедность снизится только на 30%, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5% (прогноз Минэкономразвития — 1,3% в 2019-м, 1,7% в 2020-м и 3,1-3,2% в 2021-2022 годах). В июне в программе «Познер» на Первом канале Кудрин заявил, что бедность в России стала позором. На вопрос ведущего Владимира Познера, не опасается ли он, что падение уровня жизни россиян может привести к социальному взрыву, Кудрин ответил : «Конечно, у меня есть беспокойство». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил , что в Кремле не согласны с опасениями Кудрина и считают его оценку «гипертрофированной».

Юлия КОТОВА, Forbes Staff

