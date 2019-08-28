28.08.2019 09:20 543

Поправки, которые разрешат россиянам одновременно иметь любое количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), могут быть приняты осенью, сообщил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Сейчас инвесторам разрешается иметь лишь один такой счет.

«Думаю, осенью мы эту дискуссию пройдем, и гражданин получит возможность открывать столько ИИС, сколько ему нужно, оставив один из ИИС ключевым с точки зрения входа и выхода на этот рынок. Остальные ИИС смогут корреспондировать друг с другом через основной ИИС», — пояснил Швецов (цитата по ТАСС).

При этом размер налоговой льготы останется без изменений, добавил он. Поправки устранят «рабство человека с точки зрения открытия ИИС в одной организации», цитируют Швецова «Ведомости». Первый зампред ЦБ добавил, что существующие барьеры, с которыми сталкиваются инвесторы при переходе от одного брокера к другому, не оправданы: «Одни лучше справляются с доверительным управлением акциями, другие — с управлением облигациями, третьи лучше предоставляют брокерские услуги. Почему мы гражданину должны навязывать получение всех услуг в одном месте?»

ИИС — это брокерский счет, владелец которого может покупать и продавать ценные бумаги на фондовом рынке, получая при этом налоговые вычеты. Этот инструмент запустили в России в 2015 году в том числе для того, чтобы привлечь банковских вкладчиков на фондовый рынок. ИИС предусматривает некоторые ограничения: инвестор может внести на такой счет не более 1 млн рублей в год, на него нельзя покупать ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не котируются на российских биржах, и «народные ОФЗ». Налоговые льготы по ИИС бывают двух типов. Первый (тип А) предполагает, что инвестор раз в год может вернуть 13% от внесенной суммы (но не более 400 000 рублей) за предыдущий год. Второй (тип Б) освобождает от налогообложения прибыль, полученную инвестором от операций на ИИС. Для получения налоговой льготы инвестор должен не выводить деньги со счета минимум три года.

В мае Минфин предложил обсудить вопрос об отказе от первого типа ИИС. Он никогда не нравился министерству, потому что он давал «кредит на доход, который ещё не получен», объяснял заместитель министра Алексей Моисеев. Во вторник Моисеев заявил, что, по его мнению, необходимо сокращать налоговый вычет по ИИС первого типа.

Менять налоговое стимулирование для ИИС первого типа преждевременно, заявил на это Швецов. «Пока не будет несколько миллионов работающих ИИС, думаю, что преждевременно что-то менять. Стабильность правил — это одно из преимуществ, которое должно ИИСам дать распространиться, и на переправе, мне кажется, рановато пока предпринимать какие-то радикальные меры по корректировке налогового стимула по ИИСу первого типа», — считает Швецов.

В июле РБК со ссылкой на источники написал , что Центробанк обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможный запрет покупать на ИИС зарубежные акции. Пресс-служба Центробанка не подтвердила и не опровергла внесение такого предложения.

Юлия КОТОВА, Forbes Staff

