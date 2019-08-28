28.08.2019 10:20 782

В России появился новый вид мошенничества. Посредники предлагают гражданам помощь в подготовке обращений к финансовому уполномоченному и выставляют немаленький счет за свои услуги. Хотя подача заявлений для граждан бесплатна и для подготовки документов не требуется никакой специальной подготовки. Даже заявление можно написать в произвольной форме.

О мошенниках стало известно после того, как граждане вместе с пакетом документов для финансового уполномоченного начали прикладывать квитанции об оплате услуг посредников, надеясь, что омбудсмен эти расходы компенсирует. Из квитанций следует, что стоимость посреднических услуг обходится им в 3-7 тысяч рублей.

Служба финансового уполномоченного не рекомендует пользоваться помощью платных посредников. Во-первых, сохранность и безопасность использования персональных данных в этом случае не гарантируется. Во-вторых, по закону расходы потребителей на оплату услуг "помощников" возмещению не подлежат.

Граждане могут подавать обращения в электронной форме — через "личный кабинет" на сайте омбудсмена, напоминает руководитель Службы Ольга Крайнова. В "личном кабинете" достаточно заполнить простую и понятную форму заяв­ления, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Направить обращение финансовому уполномоченному можно также письменно по почте.

Институт финансового омбудсмена заработал 1 июня. Пока он действует только на рынке моторного страхования. Граждане, имеющие претензии к страховой компании по ОСАГО, каско или добровольному ОСАГО на повышенные суммы, должны обращаться к уполномоченному для досудебного урегулирования спора. Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Имущественные споры по ОСАГО рассматриваются независимо от суммы требований: ограничение в полмиллиона рублей, установленное для всех прочих дел, на них не распространяется.

Больше всего обращений к омбудсмену поступает как раз по "автогражданке". Чаще всего автовладельцы не согласны с размером компенсации или отказом страховой компании в выплате. Средний размер требований составляет чуть больше 200 тысяч рублей (данные за июль). Но есть дела и на более крупные суммы. В августе главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин принял решение взыскать со страховой компании 500 тысяч рублей в пользу автовладельца по спору о возмещении вреда здоровью пострадавшего в ДТП ребенка, рассказали "РГ" в пресс-службе финомбудсмена. Страховщик одного из участников аварии отказался компенсировать ущерб добровольно, аргументируя это тем, что ответственность его клиента за причинение вреда здоровью пассажира не установлена. Уполномоченный, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что страховая компания не права.

На рынке немоторных видов страхования, например, жизни, имущества, финансовый омбудсмен начнет работать в конце ноября.

Юлия КРИВОШАПКО