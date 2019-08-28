28.08.2019 10:40 778

В экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно. Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.

Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых. Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась, но незначительно, с $5,97 млрд до $5,65 млрд. При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео».

Второе место стабильно занимают Ротенберги — их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году. Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла $5,55 млрд. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд.

Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс») недотянули до $1 млрд.

Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (Группа «Черкизово»). Владимир Евтушенков в прошлом году передал сыну Феликсу, члену совета директоров АФК «Система», 5% своих акций холдинга, которые сейчас оцениваются в $90 млн. Семья заняла пятое место в рейтинге с совокупным состоянием $1,94 млрд.

В рейтинге впервые появились представители аграрного сектора — и Линники (№7, общее состояние $1,6 млрд), и Михайловы (№10, $1,16 млрд) занимаются производством мяса. Импортозамещение дает возможность таким компаниям, как «Мираторг» и «Черкизово», расти опережающими темпами. Капитализация «Черкизово» за год (с 26 июля 2018-го по 26 июля 2019-го) выросла в долларах на 75%, до $1,3 млрд, в то время как индекс РТС — всего на 17%.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова.

1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.

2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи. Мы стараемся быть консервативными и оценивать собственность предпринимателей по принципу «как минимум не дешевле».

3. Цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 26 июля 2019 года.

4. В список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд. Если вы не нашли в списке какую-то из известных семей, значит, Forbes оценивает ее состояние менее чем в $1,16 млрд.

Приведенные в рейтинге Forbes сведения — экспертная и журналистская оценка совокупного объема владения собственностью указанными лицами.

Данная информация не является официальной и может быть использована только в частном порядке.

Елена БЕРЕЗАНСКАЯ, Forbes Staff, Анастасия ЛЯЛИКОВА, Forbes Staff

